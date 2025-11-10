陸女稱女兒養了3個月「疑似抱錯」　醫一看竟回：是有可能的

▲女子稱疑似抱錯嬰兒。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國海南一名女子近日在社群上發文，懷疑自己可能「抱錯孩子」，引發熱議。該女子表示，女兒已出生三個月，卻在翻看醫院出院記錄時發現上面寫著「分娩一男嬰」，讓她驚訝不已。

據《極目新聞》報導，這名女子上傳的出院小結照片顯示，其分娩記錄為「一活男嬰」。她在影片中寫道，「今天拿出院小結一看，發現上面記錄分娩一男嬰，那我養了三個月的女兒是抱錯了？」影片曝光後，網友紛紛建議她盡快進行親子鑑定。該女子在留言區回應稱，「那天同時有兩個人生孩子，另一位回產房時說她生了男孩，搞得我都懷疑是不是弄錯了。」

▲醫院稱是寫錯。（圖／翻攝自微博）

記者嘗試聯繫該女子，但未獲回覆。她於10日上午再度發影片表示，一夜未眠後便趕往醫院詢問，醫師告訴她只是記錄時「打錯了」，修改即可，並未給出進一步解釋。她坦言，「到底生的是男孩還是女孩，我都有點不確定了。」

據了解，該女子生產的醫院為海南醫科大學第一附屬醫院。院方工作人員10日上午回應指出，院內分娩流程嚴謹，不可能出現抱錯嬰兒的情況，且產婦生產後醫護人員會立即告知新生兒性別。

院方人員表示，病歷或出院小結上，可能偶爾出現性別標註錯誤的情形，屬可更正範圍，「若真的懷疑孩子被抱錯，可自行申請親子鑑定，若經確認確實出錯，醫院將承擔所有費用與相關責任。」