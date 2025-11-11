下體痛爆被說「很正常」　少年拖1周慘被切睪丸！女醫停職調查

▲ 少年因醫師誤診，被迫切除一顆睪丸。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭一名青少年因全科醫師誤診延誤治療，最終被迫切除一顆睾丸，引發醫療疏失爭議，涉事醫師馬丁內茲（Marton Martinez）正面臨當地醫學委員會失職聽證會調查。

《鏡報》報導，這名14歲男孩有天清晨因睾丸劇痛腫脹醒來，母親上網查詢症狀後懷疑是睾丸扭轉，隨即聯繫夜間醫療服務SouthDoc，1小時後接到馬丁內茲回電，但對方稱「這對青少年來說很正常。」

馬丁內茲當時僅建議用「冷敷」方式緩解並服用止痛藥，這名母親隨後帶兒子前往診所，但馬丁內茲僅進行約2分鐘的簡短檢查，並給出和電話中相同的建議。

未料一周後當男孩母親在國外時，他因下體劇痛被轉介至科克大學醫院，最終必須切除一顆睾丸。

專家證人奧多德（Tom O'Dowd）教授在聽證會上表示，若一開始立刻送急診，少年有90%機會保住睾丸」，批評馬丁內茲的治療是「無能的醫療行為」，且冷敷可能「增加病人的痛苦」。

另一起案例則涉及一名出生僅3周的嬰兒，因出現發燒、皮膚斑駁、進食緩慢等症狀求醫，但馬丁內茲同樣輕忽病情，後來詢問其他醫師並轉介至醫院才確診為病毒性腦膜炎。

奧多德指出，當時這名嬰兒已處於急性循環系統衰竭邊緣，指責馬丁內茲「讓專業蒙羞，辜負病人的信任。」她於1988年在西班牙取得醫師資格，已承諾在調查期間停止執業，但未出席聽證會也未聘請律師，下次聽證會將於本周召開。