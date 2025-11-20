　
才領到普發1萬！他怒「國旅先噴1800元」：今年不去了 　全場吵翻

▲▼開車,導航,駕駛,高速公路,國道,雨刷,定速,方向盤。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO超速被罰1800元，怒喊「不再國旅！」（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人已領到普發1萬，而一名網友本來還在想要如何花掉，未料先收到一張超速罰單，讓他十分哀怨直呼，餘額還剩8200元，「為了警惕自己，今年將不再做國內旅行！」文章引發網友吵翻，「違規跟國旅有關係？」當地人則坦言「幾百公尺有三種速限，外地來的很容易就被拍了」。

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，他最近收到一張1800元的罰單，原來10月25日下午行經高雄科學園區的聯絡道時，開車時速被測到74公里，但該路段是限速50公里。

對此，原PO無奈直呼，「為了警惕自己，今年將不再做國內旅行，普發10000元扣掉1800元，還有餘額8200元。」

文章一出，全場網友吵翻，「（國旅）不是塞車就是收罰單」、「早就不國旅了，一樣的價格扣掉機票錢都還可以住不錯的飯店了，國旅開車還要一直看速度，耗費精神又拖慢行程，所以寧可出國，今年已經出國兩次了」、「勸你還是把8200元省下來，買張沖繩來回機票吧」、「違規跟國旅有關係？」「國外也有測速好嗎，不管到哪神盾測速都是一定要開的」。

不少當地人也跳出來直呼，該路段陷阱滿滿，「這條路在橋上限速70，下來平地限速60，就下橋這一段斜坡限速50；短短的幾百公尺有三種速限，外地來的很容易就被拍了」、「這支照相機是有點陰沒錯，下坡還50而已，很容易超過」、「地段搭配不合理的速限，就是想合法斂財」、「路超大條，結果限速50」。

