高鐵加碼推「普發萬元」優惠　入住飯店滿萬送萬

▲高鐵推出「普發萬元！飯店優惠全攻略」專案，圖為高雄承億酒店尊爵套房。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

全民普發1萬元，高鐵除攜手晶華、雲朗及洛碁三大飯店集團12月底前推出「飯店聯票」歲末優惠，加購高鐵票即享7折起外，也加碼推出「普發萬元！飯店優惠全攻略」專案，推出買一晚送一晚、滿萬送萬、房型升等、超值好禮、美食饗宴等優惠。

鎖定全民普發1萬元熱潮，高鐵也推出「普發萬元！飯店優惠」，高鐵公司表示，「普發萬元！飯店優惠全攻略」專案，入住台中長榮桂冠酒店，透過飯店官網訂房，則有「滿萬送萬」飯店加碼優惠，單筆消費滿額即獲得1萬元抵用券，回饋加倍；另入住高雄承億酒店三天兩夜專案，尊爵套房兩晚萬元起，加贈行政酒廊禮遇兩客。

此外，「搭高鐵．住晶華歡度耶誕」專案，也推出入住晶華、晶英、晶泉、捷絲旅共13館，除加購高鐵車票平日7折、假日8折優惠，指定館別平日入住享升等套房禮遇。

▲高鐵推出飯店優惠，圖為台北晶華酒店精緻客房。（圖／高鐵公司提供）

台灣高鐵表示，旅客若計劃到台北遊玩，可選擇座落於北市核心地段的台北晶華酒店，入住精緻客房一大床每晚6660元起，加贈栢麗廳早餐、觀光巴士日間票；另入住宜蘭晶泉丰旅，入住泉思套房一大床含早餐每晚6035元起，享Happy Hour酒精飲品無限暢飲及各式點心。

「搭高鐵．住雲品」專案則推出入住台北君品、日月潭雲品、嘉義兆品、高雄翰品、品文旅礁溪共5館，加購高鐵票平日7折、假日8折。入住日月潭雲品溫泉酒店，經典山景客房一泊二食1萬1500元起，加贈熱紅酒套組、雲品茶包禮盒。

▲日月潭雲品溫泉酒店經典山景客房。（圖／高鐵公司提供）

另入住高雄翰品酒店，雅緻雙人房含特色港式早餐3875元起，加贈熱紅酒材料包，再享Happy hour歡樂時光輕鬆小酌、飲料點心無限享用。

高鐵指出，「搭高鐵．住洛碁」專案入住集團台北市精華地段共10館，加購高鐵票享平日7折、假日8折優惠，並贈送日本湯旅泡湯溫泉粉；其中以入住洛碁新仕界館經濟雙人房含早餐為例，每房只要1800元起；旅客於入住時出示高鐵TGo會員手機畫面，每房再加贈茄芷袋乙個。