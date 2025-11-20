　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

記者黃宥寧／台北報導

差點沒衣服賣！在雙北皆擁門市、主打平價韓系穿搭的知名服飾品牌，因積欠綜所稅與健保費共153萬餘元，遭財政部台北國稅局與健保署移送法務部行政執行署士林分署強制執行。士林分署調查後發現該品牌營運穩定，卻多次申請分期後又跳票，於日前赴門市查封近百件新款服飾，負責人當場嚇壞，急繳40萬才讓商品保住，免於拍賣。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲知名韓系服飾欠稅153萬遭查封，百件新款被貼封條，負責人急繳40萬保衣服。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，該品牌自2021年至2024年間陸續積欠多筆稅款與健保費，共9件案子，合計153萬餘元。士林分署收案後，先依法扣押其銀行存款，但許姓義務人仍未依約繳納。執行官掌握到其營運狀況其實相當穩定、人潮不錯，卻仍遲遲不繳，因此決定上門查封實體貨品。

▼韓系服飾被查封百件新衣，欠153萬急辦分期 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

執行官進入門市時，客人正挑選秋冬新款，員工愣在原地。許姓女負責人趕到現場後，看見整排新衣被貼上封條，臉色瞬間發白，連忙喊「我會還、我會還！」為了避免服飾遭拍賣，她當場承諾立即補款，並於10月底及11月17日兩度繳納共40萬元，剩餘款項也改為分6期、每月繳20萬元，查扣服飾因此得以撤封。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲長髮負責人立刻辦理分期繳納 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署提醒，近來積極執行「五打七安」案類，特別是欠稅、欠費者若心存僥倖、不報財產、不繳款，除了查封貨物外，也可能面臨限制出境、薪資扣押甚至拘提管收。呼籲民眾一旦案件移送，應主動聯繫、如實申報財產並儘速繳清或申請合理分期，避免事業運作被拖垮。

11/18 全台詐欺最新數據

472 2 5736 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

又辣又美！迎接子瑜回家　黃捷露腰熱舞：本週我挺藍
快訊／出關首日就亮燈！　5檔PCB股漲停開趴
抽中賺108萬！　鴻勁申購中籤率出爐
知名韓系服飾欠稅153萬！百件流行款遭查封　氣質闆娘崩潰
胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅！　她美得像AI爆紅
快訊／高雄又一座垃圾山！　疑從台南偷倒
今晨又冷一波！　一周氣溫圖出爐

