政治

遭指用AI回覆網友　葛如鈞：積極嘗試在民主政治中應用科技

▲▼國民黨立院黨團由葛如鈞、許宇甄、翁曉玲共同召開「法律當擺設？中選會倫惡罷共犯」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委葛如鈞遭指於社群使用AI回應網友提問。對此，葛如鈞表示，他一向對AI科技抱持開放態度，也積極嘗試在民主政治中應用AI的可能性，未來仍將規劃在他的各大社群平台不定期進行有趣的AI科技實驗，希望透過實際互動，拉近科技與民眾的距離，探索AI在公共服務上的潛力。

對於遭外界質疑用AI回覆網友提問，葛如鈞表示，自他擔任立法委員以來，一向對AI科技抱持開放態度，也積極嘗試在民主政治中應用AI的可能性。本次Threads帳號的AI小編，其實是由他以自費方式，與Threads平台API進行為期四週的科技實驗，整個測試過程亦有揭露是由AI協助回覆留言，盡力遵守使用AI的平台相關規範。

葛如鈞表示，他一向提倡台灣應該善用AI，同時也要對AI生成的內容保持警覺。本次的實驗證明，台灣網友對 AI生成內容具有高度敏銳性，大家所提出的問題也都很有創意，這次的實驗過程中，廣大網友展現出非常優秀的數位素養，令他感到佩服，也對於後續將AI運用於國會政治領域更有信心，希望大家可以一同創造世界的先例。

葛如鈞說，未來他仍將規劃在他的各大社群平台不定期進行有趣的AI 科技實驗，希望透過實際互動，拉近科技與民眾的距離，探索AI在公共服務上的潛力；另一方面，也期望AI科技可以為他的辦公室同仁分擔部分工作、減輕同仁的負擔，讓他的同仁們享有更好的勞動環境，創造以科技促進勞動權益的工作場域。

葛如鈞強調，感謝大家的留言和關注，也歡迎各位網友繼續來他的社群平台互動，所有的鼓勵與指教都是他們更加進步的動力，未來他們會持續優化AI工具，讓公民對話更即時、更多元，也更貼近每一位民眾的日常生活。
 

11/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

