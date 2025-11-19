「有病的是講我們有病的」　龔明鑫數據反擊：台灣經濟應是模範生

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「有病的是講我們有病的」 龔明鑫列數據反擊《經濟學人》：台灣是模範生

▲▼行政院長卓榮泰13日主持行政院院會，經濟部長龔明鑫出席。（圖／行政院提供）

▲《經濟學人》說「台灣病」？經濟部長龔明鑫：GDP超車南韓、股市報酬率勝亞洲、經濟成長率超過6%。（圖／行政院提供）

文／中央社

經濟學人（The Economist）撰文論述台灣榮景的潛藏風險，並以「台灣病」形容。經濟部長龔明鑫今天表示，從近年經濟成長、物價上漲率數據可見，台灣表現很好，「說這樣的經濟有病非常奇怪，應該是模範生才是」。

龔明鑫今天出席「2025國際金融與資產管理趨勢論壇」並以「關稅與國際經濟金融前瞻」為題進行專題演講。

他表示，歷經美中貿易戰、COVID-19疫情等多次衝擊，台灣經濟逆勢成長，今年經濟成長率一定會超過5%、甚至超過6%；消費者物價指數（CPI）年增率也低於日、韓、新加坡等，因此，就經濟成長、物價上漲率兩數據來看，「說這樣的經濟有病是非常奇怪事情，應該是模範生才是」。

至於人均GDP方面，龔明鑫說，今年已達3萬8000美元、超車南韓，預料明年超越4萬美元。股市表現方面，他指出，2016年約8000多點，至今年11月17日為2萬7000點，過去幾年報酬率達200%，日本則是100%，新加坡、香港報酬率更低。

攤開近年各國貨幣升貶情形，他說，台灣112、113年升幅高、貶幅小，其他國家阻升不阻貶狀況比台灣嚴重，其經濟表現比台灣差的非常多，所以很難解釋匯率一定會對經濟成長等產生直接變化，無法支撐經濟學人報導結論。

龔明鑫直言，有人說物價穩定是政府干預造成，貧富差距不大也是因政府補助，「但這不就是政府存在意義嗎？」

他強調，台灣表現很好，「我們沒有病，有病的是講我們有病的」。反觀現在中國內需消費差，將剩餘產品低價傾銷全球，造成國際市場混亂，這才是國內傳產困難主因，「經濟學人應幫他們提供意見，看看怎麼樣解決這問題比較重要」。

綜觀各國對等關稅談判情形與結果，龔明鑫指出，中國加徵關稅是印度之外最嚴重，可見中國對美出口比重大幅下降，空出市場反而是台灣可極力爭取市場。因應國際經貿情勢，經濟部推出4大措施規模460億元，並成立產業競爭力輔導團，盼帶動產業全面升級轉型。

此外，龔明鑫提到，地緣政治確實會造成跨境資金移動與金融破碎化風險，凸顯未來金融穩定至關重要，盼保險業、儲蓄資金能轉往支撐民間投資需要及能源在內等公共建設，甚至是長照、社宅等，如此也能降低金融產業受關稅、匯率波動衝擊。

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／北檢想拍賣太子集團5億神獸超跑！專家估價曝
台積電洩密國安危機？　前工程師曝「3原因」：羅唯仁案非常棘手
耳鼻喉科將改名！　衛福部：還是可以看感冒
LINE用戶注意！官方示警「少關鍵步驟」　帳號被盜恐救不回來

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

經濟學人台灣病經濟部長龔明鑫

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

