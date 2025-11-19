　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

解除美台交往限制！美參院通過法案　等川普簽署生效

▲▼美國國會。（圖／達志影像／美聯社）

▲「台灣保證實施法案」已通過國會兩院程序，有待總統川普簽署生效。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國參議院18日無異議通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院每2年檢討並更新與台灣的交往規範，提出具體計畫以解除仍存限制，並向國會提交評估報告。

這項跨黨派法案由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）及民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）於今年2月共同提出，5月已在眾議院無異議通過，如今又於參議院過關，等待總統川普簽署後將正式生效。

中央社報導，「台灣保證實施法案」旨在打破長期以來限制美台官員交流的各種「紅線」。根據內容，國務院未來提交的評估報告，必須說明現行準則能否深化美台關係，體現雙邊關係的價值與重要性，特別強調對台政策應充分認知到，台灣是一個尊重人權及民主價值的自由社會與民主夥伴。

1979年美國與中華民國斷交後，國務院制定文件，詳細規範雙邊進行軍事外交互動的界線與規範。雖然前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾於2021年1月宣布廢除所有對台聯繫準則，但拜登政府上任後重新建立相關規範，僅適度放寬交往限制。

