踩到老虎尾巴！傳日政府「缺乏對中溝通管道」　2國對立恐長期化

▲日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）、中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日會談未見實質成果。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

中日關係近期因台灣議題急遽惡化，日本官員18日赴北京會談，依然未見緩和跡象。一名日本外務省官員匿名透露，高市政府缺乏對中溝通管道，首相發言更是「踩到台灣問題這條老虎尾巴」，預期兩國對立局面將會「長期化」。

高市早苗表示，若發生台海危機，將對日本構成「存立危機事態」，足以行使集體自衛權，引發北京強烈反彈。雖然她迄今拒絕收回言論，但強調未改變政府一貫的安全保障立場，今後將避免針對特定情境發表類似言論。

隨著中日爭端越演越烈，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰、中國外交部亞洲司司長劉勁松的磋商從18日上午持續到下午，雙方卻各自堅持立場，未見緩和跡象。

其中，儘管日本試圖透過對話避免局勢升級，卻也對北京強硬姿態感到強烈不滿。中國官媒刻意營造「日本道歉、中國優越」的報導方式，包括播出劉勁松與金井正彰說話時「手插口袋」的說教姿態，以及在標題寫道「低頭離開中國外交部的日本高官」的語句等。

▲高市早苗上月與習近平會面時握手。（圖／路透）

《朝日新聞》指出，高市政權面臨的外交困難是，執政黨與中國的溝通管道薄弱。自民黨執行部缺乏像前幹事長二階俊博那樣重視對中關係的元老，公明黨也退出了執政聯盟，想要在政府層面之外尋找對話突破口並不容易。一名外務省官員透露，政府內部普遍認為首相發言「已經踩到了台灣問題這隻老虎的尾巴」，預期衝突將會長期化。

北京採取一系列施壓措施，包括呼籲民眾暫停赴日，此舉被認為最令人擔憂，因為2024年中國遊客占日本外國旅客消費額21%，如今取消觀光行程可能影響日本經濟與觀光業。但日本經濟安保相小野田紀美18日回應，「對於一個遇到不滿就立即採取經濟手段威嚇的國家，過度依賴是一種危險」，強調日本在供應鏈與觀光上不宜過度依賴中國。

此外，萬一北京進一步收緊稀土出口管制，也將衝擊日本汽車及半導體產業。

