　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

踩到老虎尾巴！傳日政府「缺乏對中溝通管道」　2國對立恐長期化

▲▼日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）、中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）。（圖／路透）

▲日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）、中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日會談未見實質成果。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中日關係近期因台灣議題急遽惡化，日本官員18日赴北京會談，依然未見緩和跡象。一名日本外務省官員匿名透露，高市政府缺乏對中溝通管道，首相發言更是「踩到台灣問題這條老虎尾巴」，預期兩國對立局面將會「長期化」。

高市早苗表示，若發生台海危機，將對日本構成「存立危機事態」，足以行使集體自衛權，引發北京強烈反彈。雖然她迄今拒絕收回言論，但強調未改變政府一貫的安全保障立場，今後將避免針對特定情境發表類似言論。

隨著中日爭端越演越烈，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰、中國外交部亞洲司司長劉勁松的磋商從18日上午持續到下午，雙方卻各自堅持立場，未見緩和跡象。

其中，儘管日本試圖透過對話避免局勢升級，卻也對北京強硬姿態感到強烈不滿。中國官媒刻意營造「日本道歉、中國優越」的報導方式，包括播出劉勁松與金井正彰說話時「手插口袋」的說教姿態，以及在標題寫道「低頭離開中國外交部的日本高官」的語句等。

▲▼習近平,高市早苗。（圖／路透）

▲高市早苗上月與習近平會面時握手。（圖／路透）

《朝日新聞》指出，高市政權面臨的外交困難是，執政黨與中國的溝通管道薄弱。自民黨執行部缺乏像前幹事長二階俊博那樣重視對中關係的元老，公明黨也退出了執政聯盟，想要在政府層面之外尋找對話突破口並不容易。一名外務省官員透露，政府內部普遍認為首相發言「已經踩到了台灣問題這隻老虎的尾巴」，預期衝突將會長期化。

北京採取一系列施壓措施，包括呼籲民眾暫停赴日，此舉被認為最令人擔憂，因為2024年中國遊客占日本外國旅客消費額21%，如今取消觀光行程可能影響日本經濟與觀光業。但日本經濟安保相小野田紀美18日回應，「對於一個遇到不滿就立即採取經濟手段威嚇的國家，過度依賴是一種危險」，強調日本在供應鏈與觀光上不宜過度依賴中國。

此外，萬一北京進一步收緊稀土出口管制，也將衝擊日本汽車及半導體產業。

中日為台槓上「川普可能斡旋」？　彭博：高市早苗選項有限

中日為台灣槓上！　聯合國最新回應「官方立場未變」

日相挺台讓全中國跳腳　義媒揭真正原因「北京最怕這件事」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸
被動元件變台股新希望！　7檔攻漲停
檢舉台獨至今有上萬封線索！　國台辦：絕對保護舉報人個資
新北警約砲9人！　地點都在校園還拍片貼社群
快訊／記憶體4利空大亂鬥！　1檔摜跌停
《麻辣教師GTO》女星驚傳病危！　二度罹癌：已經不是正常身體
中國遊客取消赴日　專家：日本經濟損失「恐達1.7兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸：失禮到極點

中國遊客取消赴日　專家預測：日本經濟損失「恐達1.7兆日圓」

踩到老虎尾巴！傳日政府「缺乏對中溝通管道」　2國對立恐長期化

共軍「攻台3時間點」曝　美國會：2027只是準備非開戰

美國再推對台軍售！雷神獲217億合約　2031年交付NASAMS系統

亞洲僅3國進榜！全球Top10美食榜單出爐　希臘奪冠掀熱議

力挺高市「台灣有事」答辯！　沖繩石垣市長：我們也會受害

來自台灣「女網美肉償換餐」7手段曝光　還記得打包食物

基努李維成「觀光竊盜」受害者！　FBI跨國找回《捍衛任務》名錶

薛劍嗆斬高市早苗　薛瑞福痛批：這種人沒資格任公職

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸：失禮到極點

中國遊客取消赴日　專家預測：日本經濟損失「恐達1.7兆日圓」

踩到老虎尾巴！傳日政府「缺乏對中溝通管道」　2國對立恐長期化

共軍「攻台3時間點」曝　美國會：2027只是準備非開戰

美國再推對台軍售！雷神獲217億合約　2031年交付NASAMS系統

亞洲僅3國進榜！全球Top10美食榜單出爐　希臘奪冠掀熱議

力挺高市「台灣有事」答辯！　沖繩石垣市長：我們也會受害

來自台灣「女網美肉償換餐」7手段曝光　還記得打包食物

基努李維成「觀光竊盜」受害者！　FBI跨國找回《捍衛任務》名錶

薛劍嗆斬高市早苗　薛瑞福痛批：這種人沒資格任公職

蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

還有人不知道！友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

柯瑞轟34分寫生涯總得分里程碑　勇士仍不敵魔術終止3連勝

男人越活越年輕有祕訣？　研究：睪固酮可減緩老化

Joeman停播對決系列！新片「跑去當她助理」全暴動：太香了

首檔台股科技主動式ETF問世 群益00992A預計12／8開募

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨：心存僥倖必遭懲治

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

從洋基到光芒再到白襪　昔外野手頂級新秀佩雷拉又被交易

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

國際熱門新聞

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

南韓醫療人球悲劇！高中生空等身亡

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

聯合國通過美國版「加薩決議」　俄中棄權

川普又燒聲！怒罵某國犯蠢重談貿易協議

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

雲霄飛車出軌　女遭甩飛「6m高空墜地」

美國會通過　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

更多熱門

相關新聞

聯合國安理會改革會議 陸代表傅聰：日本無資格要求入常

聯合國安理會改革會議 陸代表傅聰：日本無資格要求入常

聯合國今（19）日清晨舉行安理會改革問題會議，會中，大陸駐聯合國代表傅聰批評日本首相高市早苗近期發言，稱其言論構成挑釁、干涉中國內政，藉此強調日本無資格成為安理會常任理事國。傅聰表示，高市以「存亡危機事態」暗示日本或可援引集體自衛權介入台海，已嚴重違背一個中國原則與中日四個政治文件精神。

力挺高市　石垣市長：台灣有事我們也會受害

力挺高市　石垣市長：台灣有事我們也會受害

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

女模諷高市早苗：車力巨人　起底是洪秀柱乾女兒

女模諷高市早苗：車力巨人　起底是洪秀柱乾女兒

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

關鍵字：

中日台海外交台灣有事高市早苗

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面