　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸：失禮到極點

▲日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）、中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日會談未見實質成果。（圖／路透）

▲中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）在外交場合上「雙手插口袋」，引發日本網友抨擊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中日關係近期因台灣議題急遽惡化，雙方官員18日在北京會談，但會後中國外交部亞洲司司長劉勁松送客時，「手插口袋」對日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰說話，引發日本輿論抨擊。

根據北京官媒釋出畫面及現場記者說法，2人停下腳步時，劉勁松雙手插在口袋裡，以「俯視」姿態對金井正彰說話。相較之下，金井正彰低頭側耳聽取翻譯，神情凝重。

畫面播出後，日本社群媒體一片譁然，網友們紛紛抨擊劉勁松有失外交禮節，「失禮到極點」、「完全是瞧不起人」、「就像流氓在威脅一樣」、「雙手插口袋的態度實在太差」、「這位中國高官的態度太不像話了，讓人非常反感」、「這是故意做給鏡頭看的」。

各大日媒分析，北京刻意公開這段影片，是為了展現外交優勢。《朝日新聞》指出，中國官媒「播出這種強調外交優勢的畫面，實屬罕見」。《時事通信社》解讀，「可以看出中方有誇耀優勢的意圖」。《每日新聞》也指出，這是北京「宣傳戰的一環，旨在宣揚中方掌握事態主導權。」

▲▼日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）、中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）。（圖／路透）

▲金井正彰（左）與劉勁松18日會談未見緩解跡象。（圖／路透）

智庫「佳能全球戰略研究所」（CIGS）資深研究員峯村健司19日在《富士電視台》節目「Sun! Shine」指出，「對中國外交部來說，只要能拍到這張照片就夠了」。外交部大樓不得隨意拍攝，北京官媒卻可大肆播放現場畫面，研判是刻意讓媒體拍到這一幕。讓外界看起來像是中國外交部局長正在訓斥日本外務省局長，才是他們的首要目的。

這次中日爭端源於日相高市早苗的「台灣有事論」，她表示若發生台海危機，將對日本構成「存立危機事態」，具有充分理由行使集體自衛權，引發北京強烈反彈，且迄今拒絕收回言論。中日磋商從18日上午持續到下午，但雙方各自堅持立場，未見緩和跡象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸
被動元件變台股新希望！　7檔攻漲停
檢舉台獨至今有上萬封線索！　國台辦：絕對保護舉報人個資
新北警約砲9人！　地點都在校園還拍片貼社群
快訊／記憶體4利空大亂鬥！　1檔摜跌停
《麻辣教師GTO》女星驚傳病危！　二度罹癌：已經不是正常身體
中國遊客取消赴日　專家：日本經濟損失「恐達1.7兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸：失禮到極點

中國遊客取消赴日　專家預測：日本經濟損失「恐達1.7兆日圓」

踩到老虎尾巴！傳日政府「缺乏對中溝通管道」　2國對立恐長期化

共軍「攻台3時間點」曝　美國會：2027只是準備非開戰

美國再推對台軍售！雷神獲217億合約　2031年交付NASAMS系統

亞洲僅3國進榜！全球Top10美食榜單出爐　希臘奪冠掀熱議

力挺高市「台灣有事」答辯！　沖繩石垣市長：我們也會受害

來自台灣「女網美肉償換餐」7手段曝光　還記得打包食物

基努李維成「觀光竊盜」受害者！　FBI跨國找回《捍衛任務》名錶

薛劍嗆斬高市早苗　薛瑞福痛批：這種人沒資格任公職

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸：失禮到極點

中國遊客取消赴日　專家預測：日本經濟損失「恐達1.7兆日圓」

踩到老虎尾巴！傳日政府「缺乏對中溝通管道」　2國對立恐長期化

共軍「攻台3時間點」曝　美國會：2027只是準備非開戰

美國再推對台軍售！雷神獲217億合約　2031年交付NASAMS系統

亞洲僅3國進榜！全球Top10美食榜單出爐　希臘奪冠掀熱議

力挺高市「台灣有事」答辯！　沖繩石垣市長：我們也會受害

來自台灣「女網美肉償換餐」7手段曝光　還記得打包食物

基努李維成「觀光竊盜」受害者！　FBI跨國找回《捍衛任務》名錶

薛劍嗆斬高市早苗　薛瑞福痛批：這種人沒資格任公職

蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

還有人不知道！友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

柯瑞轟34分寫生涯總得分里程碑　勇士仍不敵魔術終止3連勝

男人越活越年輕有祕訣？　研究：睪固酮可減緩老化

Joeman停播對決系列！新片「跑去當她助理」全暴動：太香了

首檔台股科技主動式ETF問世 群益00992A預計12／8開募

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨：心存僥倖必遭懲治

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

從洋基到光芒再到白襪　昔外野手頂級新秀佩雷拉又被交易

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

木村拓哉拿iPhone13　「用4年才換」：沒什麼物欲

國際熱門新聞

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

南韓醫療人球悲劇！高中生空等身亡

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

聯合國通過美國版「加薩決議」　俄中棄權

川普又燒聲！怒罵某國犯蠢重談貿易協議

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

雲霄飛車出軌　女遭甩飛「6m高空墜地」

美國會通過　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

更多熱門

相關新聞

陸司長手插口袋送客原因曝 簡短受訪稱：會談氣氛「嚴肅且不滿意」

陸司長手插口袋送客原因曝 簡短受訪稱：會談氣氛「嚴肅且不滿意」

中日外交部司長級磋商結束後，北京場外的沉默互動與肢體語言成為外界觀察重點。大陸外交部亞洲司司長劉勁松在會後送客時神情嚴肅，雙手插在口袋，面對記者詢問也直言會面「當然不滿意」，並形容氣氛「嚴肅」。由於此次會面是日本首相高市早苗國會論述引發外交風波之際，雙方互動冷峻，展現出兩國仍持續緊張氛圍。

踩到老虎尾巴　中日對立恐長期化

踩到老虎尾巴　中日對立恐長期化

聯合國安理會改革會議 陸代表傅聰：日本無資格要求入常

聯合國安理會改革會議 陸代表傅聰：日本無資格要求入常

力挺高市　石垣市長：台灣有事我們也會受害

力挺高市　石垣市長：台灣有事我們也會受害

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

關鍵字：

中日外交台海劉勁松台灣有事高市早苗

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面