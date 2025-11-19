中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸：失禮到極點

▲中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）在外交場合上「雙手插口袋」，引發日本網友抨擊。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

中日關係近期因台灣議題急遽惡化，雙方官員18日在北京會談，但會後中國外交部亞洲司司長劉勁松送客時，「手插口袋」對日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰說話，引發日本輿論抨擊。

根據北京官媒釋出畫面及現場記者說法，2人停下腳步時，劉勁松雙手插在口袋裡，以「俯視」姿態對金井正彰說話。相較之下，金井正彰低頭側耳聽取翻譯，神情凝重。

畫面播出後，日本社群媒體一片譁然，網友們紛紛抨擊劉勁松有失外交禮節，「失禮到極點」、「完全是瞧不起人」、「就像流氓在威脅一樣」、「雙手插口袋的態度實在太差」、「這位中國高官的態度太不像話了，讓人非常反感」、「這是故意做給鏡頭看的」。

各大日媒分析，北京刻意公開這段影片，是為了展現外交優勢。《朝日新聞》指出，中國官媒「播出這種強調外交優勢的畫面，實屬罕見」。《時事通信社》解讀，「可以看出中方有誇耀優勢的意圖」。《每日新聞》也指出，這是北京「宣傳戰的一環，旨在宣揚中方掌握事態主導權。」

▲金井正彰（左）與劉勁松18日會談未見緩解跡象。（圖／路透）



智庫「佳能全球戰略研究所」（CIGS）資深研究員峯村健司19日在《富士電視台》節目「Sun! Shine」指出，「對中國外交部來說，只要能拍到這張照片就夠了」。外交部大樓不得隨意拍攝，北京官媒卻可大肆播放現場畫面，研判是刻意讓媒體拍到這一幕。讓外界看起來像是中國外交部局長正在訓斥日本外務省局長，才是他們的首要目的。

這次中日爭端源於日相高市早苗的「台灣有事論」，她表示若發生台海危機，將對日本構成「存立危機事態」，具有充分理由行使集體自衛權，引發北京強烈反彈，且迄今拒絕收回言論。中日磋商從18日上午持續到下午，但雙方各自堅持立場，未見緩和跡象。