扮雄女學生拍「乖乖牌變壞女孩」校方提告了　警通知網紅到案

▲吳姓網紅拍攝爭議影片遭到撻伐，但他不認為自己有錯。（圖／翻攝自IG）



記者許宥孺／高雄報導

高雄擁有4.4萬名粉絲的服飾店吳姓網紅，找人穿上雄女制服喬裝成女高中生，拍攝「乖乖牌變壞女生」的改造影片，引起學生、校方不滿，雄女認為影片內容損及聲譽，到派出所進行提告。不過吳姓男子不認為自己有錯，還嗆「不擔心你們提告」。警方證實，校方已提出違反商標法告訴，已通知吳姓男子到案說明，全案訊後將函送地檢署偵辦。

這支引爆爭議的影片，以「改造雄女學生，你們給幾分！？」作為主題。影片中，女主角先以雄女制服亮相，網紅老闆強調要把她從「乖乖牌」改造成「壞壞女生」，還詢問她是否有男友，女主角則回覆自己喜歡「89」，並同意接受改造。接著兩人回到服飾店，老闆替她挑選一套性感風格的服飾，女主角雖然表示喜歡新的造型，但也坦承「家人會生氣」。

影片曝光後，大批自稱「雄女生」、「畢業學姐」與一般網友湧入留言痛批，指出影片情節與真實校園文化完全不符，質疑「制服沒有學號」、「小包包根本裝不了書」、「放學後的校園不是長這樣」、「濃妝、名牌包完全不是雄女日常」。不少人抨擊拍攝者刻意打造性別化劇本，「乖乖女變壞女孩」的設定更被認為是在消費校譽。

▲雄女師生都認為影片內容不妥損及校譽，已依違反商標法對吳姓網紅提告。（圖／記者許宥孺攝）



雄女認為，這支爭議影片未經雄女師生同意，即冒用雄女名義拍攝，且影片內容損及雄女聲譽，已造成師生深感不適，校方已於第一時間循各管道澄清、完成校安通報並至警局報案，將續循法律程序提告以正視聽，並維護校譽。

校方也強調，學校校徽、書包、制服、校名均有註冊商標，如有引用須經學校同意始得使用。該影片已全然背離學校教育活動現況且有違反性別平等教育意涵，請外界切勿再行轉傳。

警方證實，雄女代表人已至派出所提告，稱在網路上發現某網友穿著制服扮該校學生拍攝影片，認為內容涉及冒用學生身分，已提出違反商標法告訴，警方依規定受理，並通知拍攝影片當事人26歲吳男到案，全案訊後已函請高雄地檢署偵辦。