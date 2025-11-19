雄中也遭殃！網紅改造片「乖學生變89」　校方氣炸要求撤文

▲吳姓網紅拍素人改造片，惹怒雄中、雄女學生。（圖／翻攝IG）



記者許宥孺／高雄報導

高雄服飾店吳姓網紅拍片搞噱頭，找人喬裝雄女學生穿制服拍攝「乖乖牌變壞女生」的改造影片，引起雄女學生不滿，校方已對吳姓網紅提告違反商標法。影片掀起討論後，網友發現不只雄女受害，事實上，吳姓網紅在一週前就以相同手法拍攝「雄中乖學生變89」影片，雄中今（19）日表示，拍攝者呈現出雄中學生的刻板印象，難引發共鳴，已要求對方撤文，但不會提告。不過截至出稿時間，吳姓網紅仍未下架2支爭議影片。

吳姓網紅3天前在Instagram上傳一支影片，以「改造雄女學生，你們給幾分！？」為題，女主角以雄女制服亮相，網紅老闆強調要把女學生從「乖乖牌」改造成「壞壞女生」，還詢問她是否有男友？女主角則回覆自己喜歡「89」，並同意接受改造。影片曝光後，網友紛紛痛批影片情節與真實校園文化完全不符，吳姓網紅被起底後，網友發現，就連雄中也在一週前被惡搞過。

▲吳姓網紅拍攝爭議影片遭到撻伐，但他不認為自己有錯。（圖／翻攝自IG）

該支影片也以改造素人為主題，吳姓網紅來到高雄中學門口，表示要把乖學生改造成壞學生，並找上一名身穿雄中制服的男子，聲稱要把乖學生改造成89的計劃，詢問對方是否有興趣，男主角則說：「我怕我爸媽會在網路上看到這支影片，畢竟我是我爸媽的驕傲」，並秀出雄中制服校徽。

吳姓網紅接著說道，雙11有舉辦活動，如果對方願意接受改造，就送品牌套組和雙11抽獎券，有機會抽到iPhone 17和PS5，接著兩人回到服飾店，男主角換上一套衣服配上墨鏡，吳姓網紅還大讚：「這樣可以去拍玩命關頭10」。

網友看完後全氣炸，紛紛揪出影片不合理之處，「拜託不要拿這種笑話來糟蹋雄中好嗎」、「同學記得繡學號」、「支持雄中提告」、「真正的雄中生不會穿制服讓你遇到，再假就不像了」、「最好有雄中學生會在學校穿制服」。

▲高雄中學要求網紅撤文，但截至出稿時間，2支爭議影片都還沒有下架。（圖／翻攝Google地圖）



高雄中學今日表示，該爭議影片未經高雄中學同意，即擅自冒用「雄中」名義拍攝，影片拍攝者並不理解雄中學生的多元自主性，僅呈現出拍攝者對雄中學生的刻板印象，難引發共鳴；學聯會已於第一時間要求撤文，雄中也已依法完成校安通報。

雄中表示，學校將向全校師生進行宣導，提醒留意外界訪問、邀拍等情形的潛在風險，提高自我保護意識，共同維護校譽，同時強調，學校校徽及校名均屬高雄中學所有，如需引用，必須事前取得學校同意。

教育局呼籲，校園是學生學習與成長的教育場域，社會大眾多關注學校師生在各領域的多元表現，且外界切勿再轉傳此類全然背離學校教育活動現況影片。