民進黨備戰2026！高雄議員7選區提名席次公布　4個選區待整合

記者賴文萱／高雄報導
民進黨高雄市黨部今（18）日召開執評委會議，就2026年高雄市議員選舉提名席次進行討論，針對意見較為一致的選區完成提名席次確認。高市黨部主委黃文益表示，黨部已依既定時程推動整體選戰作業，希望能儘早完成整體布局，待明年一月市長人選出爐後，以最強陣容迎戰大選。
這次會議通過提名席次如下：
•第1選區（大旗美區）：應選3席，提名2席
•第2選區（茄萣、路竹等5區）：應選3席，提名2席
•第3選區（大岡山等6區）：應選5席，提名3席
•第4選區（左營、楠梓區）：應選9席，提名4席
•第5選區（仁武等4區）：應選5席，提名4席
•第6選區（旗津、鼓山、鹽埕等3區）：應選4席，提名2席
•第8選區（前金、新興、苓雅等3區）：應選5席，提名3席
▲黃文益說，4選區提名席次尚待意見整合。（圖／記者賴文萱翻攝）
至於第7選區（三民）、第9選區（鳳山）、第10選區（前鎮、小港區）、以及第11選區（林園、大寮區），因部分意見仍待整合，將於下次執評委員會議中續行討論，以期達成最大共識。
黃文益強調，部分選區因人口結構變動，可能影響議員提名席次配置，後續將持續秉持公開、公正、負責任的原則推動提名作業，目標是在2026年以更完善、更團結的陣容，爭取市民最大支持。
