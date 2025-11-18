民進黨備戰2026！高雄議員7選區提名席次公布　4個選區待整合

若以水果為喻，國民黨眼前擺著四顆蘋果：韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安、鄭麗文。大小不同、成熟度各異，卻都具備被挑選、被期待的潛力。民進黨手上則僅剩一顆芭樂：賴清德。他目前還獨自承擔全黨的命運。這種對照，不僅突顯了兩黨政治能量的消長，也映照出2028年政權興衰的結構性徵兆