3萬3超級爽缺！「會計1通電話打來」她怒喊離職　網搖頭：要珍惜

▲原PO沒掃廁所被罵，氣到想離職。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「沒掃廁所想離職！」一名女網友抱怨，她在傳產公司工作閒到只做兩小時，確實是個超級爽缺，但因為廁所晚了一周打掃，加上公司阿姨主動幫清掃，導致她被會計狠罵「不做自己工作」。對此，她受夠公司阿姨普遍愛八卦、愛針對年輕人，氣得她萌生離職念頭。文章一出，網友紛紛反勸「爽缺真的要珍惜」。

一名女網友在Dcard坦言，自己的工作簡直是「爽缺代表」，每天頂多打打資料、接幾通電話，實際工時不超過兩小時，原以為能清閒過日子，沒想到卻因「打掃廁所」一事引爆職場紛爭。

原PO表示，公司每位員工都分配到掃區域，她負責的是廁所，一般都只是倒垃圾、刷地、用漂白水簡單清潔。上周她覺得環境乾淨，就想著這周再掃一次也不遲，沒想到一位阿姨熱心幫忙打掃，原PO前往制止說明「我等等自己會處理」，結果阿姨也好心回「沒關係，妳下次再掃就好」。

未料，負責安排打掃區域的會計卻突然打電話來質問，「妳知道自己的工作內容是什麼嗎？為什麼要讓別人幫妳做？」語氣像是在審問，讓原PO氣到說不出話，「明明不是我叫別人掃啊！」她透露，這名會計不是第一次針對她，「一開始來公司也沒事，結果被她酸說太閒要找事做」，讓她感覺對方根本刻意找碴。

原PO直言，這間傳產公司幾乎都是資深員工，阿姨們待超過10年，看不慣年輕人輕鬆上班，「態度普遍都很差」，又愛聚在一起嚼舌根。她抱怨，月薪33K的工作內容除了打雜，還要處理錯誤文件、幫忙訂便當，讓原PO真的想提離職。

底下網友紛紛熱議，「爽缺難尋，難相處同事的問題到哪裡都有，左耳進右耳出即可」、「同為傳產太有同感了，難怪傳產不會進步」、「她又不是妳上司，妳幹嘛理她，爽缺真的要珍惜」、「不要衝動想離職，當作妳遇到吃飽太閒的瘋子，沒有必要往心裡面去，不值得」、「只有薪水是真的，其他都假的，一堆阿姨就吃飽太閒沒事幹，才一直找別人麻煩，沒競爭力只好處處針對了」、「傻傻的，你離職爽缺，就是你同事們的勝利了」。