薪水沒漲、壓力沒少但你還在撐？專家揭「抱緊工作症候群」背後的心理陷阱

▲專家提醒，「死守工作症候群」並非真心熱愛工作，而是因害怕不確定性而不敢離開現職。適度穩定是好事，但若長期停滯，反而會削弱職涯成長動能。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在職場上感到「太安逸」其實可能是一種警訊！根據國外網站《Bustle》報導，近期社群上掀起討論的「Job Hugging（死守工作症候群）」正成為上班族的潛在焦慮來源。所謂「Job Hugging」，指的不是熱愛工作，而是即使覺得薪水偏低、職涯停滯，卻仍選擇待在原職位，只因害怕換工作帶來的不確定與風險。職涯顧問山姆．德梅斯（Sam DeMase）指出，這種狀況就像「明知道戀情無法前進，卻不敢重新踏入約會市場」的心理。

安逸背後的真相：你真的喜歡現在的工作嗎？

以美國為例，根據其國內求職網站ZipRecruiter 2025年雇主報告，職場離職率自2023年以來下降了高達72%。雖然穩定工作聽起來像是一杯讓人放鬆的熱可可，但德梅斯提醒，長期「死守工作」也可能導致停滯與失去熱情；許多員工明知自己低薪、未被重視，卻因求職市場競爭激烈、不確定感高而選擇原地不動。

她指出，這樣的現象其實反映出現代職場的矛盾，那就是雇主在市場人力吃緊的情況下，反而傾向「一人多工」，讓員工負責越來越多的工作項目，卻不見薪資或職稱提升。「企業知道求職市場艱難，因此傾向讓員工『多做少拿』，這也是為什麼員工更應該學會劃清界線、主動爭取合理回報。」

如何擺脫「死守工作症候群」？

若你暫時不打算離職，德梅斯建議可以從「爭取加薪」開始。當你發現超過三成的工作內容已超出原始職責，就該著手準備一份「業績陳述（Business Case）」，彙整你在工作中的成果、達成的目標，以及上司或客戶給予的正面回饋。這樣的量化資料往往比單純訴諸情感更能說服主管。

此外，她建議，若考慮轉職，可先利用現有穩定期「暖身」，分析自己的三大優勢，重新認識職場定位，並開始與理想產業的聯繫對象建立關係。當市場環境改善時，你就能更有信心地邁出下一步。

不要被安逸綁架，選擇自己真正想要的職涯

「Job Hugging」並非全然負面，它也可能是一段讓人恢復平衡、重新整頓生活的過渡期；但若這份穩定漸漸變成一種「安全的枷鎖」，那就該勇敢正視內心的不滿，決定是要留下，還是為自己重新出發。