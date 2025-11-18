每天5分鐘就能變幸福？網瘋傳「感謝習慣排行榜」超療癒

▲網路上掀起「感謝習慣排行榜」話題，有3個方式被視為最簡單也最能帶來幸福感的練習。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

在繁忙的日常裡，我們常常忽略那些微小卻真實存在的幸福時刻，像是一杯暖心的咖啡、同事貼心的協助、家人不經意的問候。日本網站《TRILL》指出，若能把這些「感謝瞬間」有意識地記錄下來，不僅能讓情緒更穩定，也能讓與身邊人的連結更深，近日有一份「感謝習慣排行榜」在網路上引起討論，分享三個任何人都能輕鬆開始的「感謝生活練習」。

第3名：寫下「感恩日記」，睡前5分鐘改變心情

睡前花5分鐘，寫下今天讓你感到感謝的3件小事，例如「今天喝到很好喝的咖啡」、「同事主動幫我一把」等，不用多完美，也不必多偉大，只要是讓你心裡暖了一下的瞬間都算。透過把感謝寫下來，大腦會自然轉向更正向的思考；長期累積後，也能更清楚看見自己的價值觀慢慢轉變。

第2名：把「謝謝」好好說出口，具體表達更有力量

說「謝謝」很重要，但把謝意說得更具體，效果更驚人。例如：「因為你幫忙，我真的鬆了一口氣。」、「你那句話讓我今天心情好很多。」當對方知道「他的行為如何影響你」，情感連結會更深，人際關係也會變得更溫暖。

第1名：「在SNS分享小確幸」，讓感謝形成正向循環

榜首是把日常的小幸福，分享到社群媒體！拍張照片、寫下一句感謝的文字，不只讓自己心情更好，也能讓看到的人一起被療癒。「讚」與留言之間的互動，更會讓感謝擴散成正向的連鎖效應。在資訊爆炸的時代，用社群記錄小小的幸福，也是一種重新認識生活溫度的方法。