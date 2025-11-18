　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

每天5分鐘就能變幸福？網瘋傳「感謝習慣排行榜」超療癒

▲▼習慣,謝謝,感恩,日記,社群,力量,練習。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲網路上掀起「感謝習慣排行榜」話題，有3個方式被視為最簡單也最能帶來幸福感的練習。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在繁忙的日常裡，我們常常忽略那些微小卻真實存在的幸福時刻，像是一杯暖心的咖啡、同事貼心的協助、家人不經意的問候。日本網站《TRILL》指出，若能把這些「感謝瞬間」有意識地記錄下來，不僅能讓情緒更穩定，也能讓與身邊人的連結更深，近日有一份「感謝習慣排行榜」在網路上引起討論，分享三個任何人都能輕鬆開始的「感謝生活練習」。

第3名：寫下「感恩日記」，睡前5分鐘改變心情

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼習慣,謝謝,感恩,日記,社群,力量,練習。（圖／取自免費圖庫pexels）

睡前花5分鐘，寫下今天讓你感到感謝的3件小事，例如「今天喝到很好喝的咖啡」、「同事主動幫我一把」等，不用多完美，也不必多偉大，只要是讓你心裡暖了一下的瞬間都算。透過把感謝寫下來，大腦會自然轉向更正向的思考；長期累積後，也能更清楚看見自己的價值觀慢慢轉變。

第2名：把「謝謝」好好說出口，具體表達更有力量

▲▼習慣,謝謝,感恩,日記,社群,力量,練習。（圖／取自免費圖庫pexels）

說「謝謝」很重要，但把謝意說得更具體，效果更驚人。例如：「因為你幫忙，我真的鬆了一口氣。」、「你那句話讓我今天心情好很多。」當對方知道「他的行為如何影響你」，情感連結會更深，人際關係也會變得更溫暖。

第1名：「在SNS分享小確幸」，讓感謝形成正向循環

▲▼習慣,謝謝,感恩,日記,社群,力量,練習。（圖／取自免費圖庫pexels）

榜首是把日常的小幸福，分享到社群媒體！拍張照片、寫下一句感謝的文字，不只讓自己心情更好，也能讓看到的人一起被療癒。「讚」與留言之間的互動，更會讓感謝擴散成正向的連鎖效應。在資訊爆炸的時代，用社群記錄小小的幸福，也是一種重新認識生活溫度的方法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／桃園驚爆命案！狠夫活活打死妻　確定收押
AI泡沫破裂「所有公司」都難逃一劫！　Google執行長示警
快訊／毒蛋流向擴大！1萬顆銷至新北　4600顆已售出恐全吃下
外資大砍台股485億元！賣超首位曝
百岳拿下40座！張益誠登山死亡　遺體因大雨困山上
明天中部以北下探15度　周末短暫回暖「日夜溫差大」
先發公告出錯　彭政閔親赴休息室向韓職教頭致歉
快訊／等紅燈被撞翻！女騎士遭硬輾慘死　駕駛跑了
金鐘女星認了「素顏在咖啡廳打工」　被叫成別的藝人…反應曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

表妹中名校外語系！過來人嘆1現象「夠用就好」：主要培養2科

1天1杯珍奶精蟲「數量品質雙殺」　血糖飆6倍！醫：再喝恐沒命

館長要給2千萬證據「小偉PO了」　全場都看傻：反串在酸吧？

明天中部以北下探15度　周末短暫回暖「日夜溫差大」

台大學生會開出1條件！達標就發「500份雞排」　保證不跑路

每天5分鐘就能變幸福？網瘋傳「感謝習慣排行榜」超療癒

7-11無人商店「天花板攝影機140支」全場愣：密集恐懼症！用意曝光

高市早苗言論惹怒中國！她「再補1句」網讚爆：超帥又中肯的回應

超扯！台東特教師狠虐6幼童「全身是瘀青」　校長調職加給照領

600元入手UQ牛仔褲！內行曝省錢攻略　「1神器」一鍵查最低價　

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

表妹中名校外語系！過來人嘆1現象「夠用就好」：主要培養2科

1天1杯珍奶精蟲「數量品質雙殺」　血糖飆6倍！醫：再喝恐沒命

館長要給2千萬證據「小偉PO了」　全場都看傻：反串在酸吧？

明天中部以北下探15度　周末短暫回暖「日夜溫差大」

台大學生會開出1條件！達標就發「500份雞排」　保證不跑路

每天5分鐘就能變幸福？網瘋傳「感謝習慣排行榜」超療癒

7-11無人商店「天花板攝影機140支」全場愣：密集恐懼症！用意曝光

高市早苗言論惹怒中國！她「再補1句」網讚爆：超帥又中肯的回應

超扯！台東特教師狠虐6幼童「全身是瘀青」　校長調職加給照領

600元入手UQ牛仔褲！內行曝省錢攻略　「1神器」一鍵查最低價　

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網超傻眼：是選財力嗎

規模4400億00878啟動換股！3進3出　京元電、臻鼎-KY與鈊象入列

踏出關鍵一步！　輝達今拜會蔣萬安遞交T17、18投資意向書

規模千億00940換股！增刪各10檔曝光　剔除群聯

《那些受傷的臉孔》播映揭修復式司法力量　南檢：對話也能縫補傷害

雲霄飛車出軌釀1死9傷！　女遭甩飛「6m高空墜地」恐怖畫面曝

王麟祥健康因素請辭足協理事長　預計45天內完成補選

告五人首叩關金馬「犬青憂吃太多水腫」　雲安一句話超甜！

333份耶誕願望待實現　虎尾心願樹點亮偏鄉孩子希望

【死守餵食器】但凡慢了一秒...都是對橘貓的不尊重

生活熱門新聞

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」

見台人旅日買藥妝「都記得1事」　達人欣慰

還會再降溫「全台有感」　圖看冷到最低點

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

即／濕冷空氣來了！4縣市大雨夜襲

5藝人「被求刑2年8月」　律師：要進去關

「成吉思汗前主管」挺館長：對員工好、薪資大方

越晚越冷！　剩12℃時間曝

「決策都是館長」　總監千字文曝辛酸

更多熱門

相關新聞

外送戒不掉？社群爆紅「不換衣煮飯法」省錢又省時

外送戒不掉？社群爆紅「不換衣煮飯法」省錢又省時

下班後到底該先休息，還是先煮晚餐？這似乎是許多上班族每天都會遇到的掙扎。不過國外網站《Bustle》報導指出，TikTok上正流行一項超簡單、卻意外有效的省錢小撇步「穿著工作服直接下廚」。創作者 @saadiqimani分享，她發現只要在還沒換衣服、還沒鬆懈之前立刻開火下廚，就能成功擺脫點外送的誘惑。

戀愛不用報備、也不必官宣！專家解析「安靜式約會」讓你找回戀愛主導權

戀愛不用報備、也不必官宣！專家解析「安靜式約會」讓你找回戀愛主導權

台人必做！進麵包店一舉動爆93萬共鳴

台人必做！進麵包店一舉動爆93萬共鳴

女網紅直播撞死路人　創募款「求粉絲斗內」

女網紅直播撞死路人　創募款「求粉絲斗內」

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

關鍵字：

習慣謝謝感恩日記社群力量練習

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面