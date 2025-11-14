　
生活

戀愛不用報備、也不必官宣！專家解析「安靜式約會」讓你找回戀愛主導權

▲▼愛情,戀愛,約會,社群,安靜約會,八卦。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲「安靜式約會（Quiet Dating）」成為新趨勢，強調將戀愛從社群曝光與外界意見中抽離，讓關係回到最自然、最貼近內心的節奏。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在約會文化越來越公開、越來越「可分享」的年代，許多人談戀愛前比的是曬照速度、談戀愛後比的是戀情亮相方式，甚至連朋友間的聊天，都少不了交換各自的約會進度。但國外網站《Bustle》指出，也有越來越多人開始反思「戀愛需要被這麼公開嗎？」TikTok創作者與兩性專家提出「安靜式約會（Quiet Dating）」的新趨勢，強調把情感重心從社群和旁人目光拉回自己，讓戀愛回到最真實、最舒服的節奏。

約會後最期待的不是戀愛本身，而是「回報戰況」？

對不少人來說，約會的一大樂趣，就是回家後和朋友分享過程、八卦與小細節，甚至會因為「想製造新故事可以聊」而重新下載交友軟體，在大家都不停配對、約會、報備戀愛進度的氛圍裡，很自然就會想讓自己的生活看起來也同樣精彩。

▲▼愛情,戀愛,約會,社群,安靜約會,八卦。（圖／取自免費圖庫pexels）

當戀情開花結果時，許多人也期待能在 Instagram 正式「官宣」，或者在被問起時很有底氣地說：「我最近遇到一個人。」不過，當戀愛變成一場公開事件，也會帶來不少壓力：好友的善意建議、比較、疑慮，反而容易模糊自己真正的感受。

什麼是「安靜式約會」？把戀愛重新拉回自己的節奏

Bumble兩性關係專家Shan Boodram表示，「安靜式約會」的核心，是為自己而談戀愛，而不是為了社群曝光、取悅朋友、報復前任，或滿足他人的期待，這個概念源自podcaster Kimberly Bizu所提出的說法，強調一種內斂、自主的戀愛態度。她說：「安靜式約會是一種不用追逐標籤、里程碑或外界認可的相處方式，而是慢慢探索什麼對你真正舒服、什麼才是你想要的。」

現代人談戀愛常常像在對外經營一齣故事：你跟誰見面、是否在曖昧、甚至是否上床，都變成朋友群組裡的熱門話題，但Boodram強調，戀愛並不是你人生的主線劇情，也不應該成為你最有趣的地方；一段感情如果走不下去，也不該毀掉你全部的生活。

她補充，當人們不再把戀愛視為自我認同或人生成績，自然會讓關係變得更真實、更自在，「戀愛是人生的一個細節，而不是你的命運。」

▲▼愛情,戀愛,約會,社群,安靜約會,八卦。（圖／取自免費圖庫pexels）

安靜式約會的好處：找到真正的連結，而非連結的幻覺

當你不再把戀愛放在舞台中央，你會更少因寂寞而約會，也更容易辨識那些真正對你有價值的關係。Boodram說：「你該有期待，但不需要僵化的時間表或固定劇本。」諷刺的是，當你不再死盯著「理想結果」，更能遇到原本意想不到的契合。

她也強調，安靜式約會並不是叫你把感情藏起來、假裝不在意，而是提醒自己：你值得被看見的地方不只一種，你的人生也不必靠感情來定義。

安靜式約會長什麼樣？其實就是「不再急著報備」

如果你總覺得需要跟大家更新戀愛進度，或把自我價值綁在「有沒有對象」上，這時就很適合嘗試安靜式約會。oodram建議，當有人問：「你最近有在約會誰嗎？」你可以微笑回答：「沒什麼好說的啦。」然後自然轉換話題。

可以在早午餐時聊點別的，不再把戀愛當主題；面對長輩的追問學會巧妙迴避；約會後先感受自己的情緒，再決定要不要跟閨蜜講電話；或甚至是更小的選擇，例如把和曖昧對象的照片丟在photo dump的第四張，而不是第一張；聊天時，把戀愛八卦留到每天更新的最後等。這些小動作，都在提醒自己與他人：不管戀情如何變動，你的核心價值都不會改變。

安靜式約會不是冷漠，而是一種自由。它讓你看到：人生還有很多比戀愛更值得專注的事，而當你不再焦慮地追求愛，反而更容易真正享受它。

