院版「財劃法」三縣市持反對意見　新北嗆：有空分化不如加強溝通

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者崔至雲／新北報導

行政院版財劃法修正草案納入工業與農業就業人口數等5項指標，將使縣市整體獲分配財源高於直轄市，一般性及計畫型補助款也將回歸舊制處理，不過財政部今（17日）透露，10月開會時，台北市、新北市與新竹市明確反對。對此，新北市政府新聞局長李利貞開轟，財政部有空分化地方政府，不如把時間拿來加強溝通，中央都還沒清楚回應問題，地方何來同不同意？

針對政院提出的財劃法修法重點，財政部國庫署長陳柏誠今表示，過去立法院修正財劃法的統籌分配稅款分配5大指標包括面向過於單一，院版財劃法修正草案更細緻權重處理，將分為「土地面積」、「人口數」、「工業就業人口數」、「農林漁牧就業人數」、「農林漁牧業產值」5項指標，使縣市分配更平均。

至於地方對院版財劃法修正草案態度，陳柏誠表示，在10月舉行的第5次會議時，會中明確表達不同意的是台北市、新北市和新竹市，其他農業或工業大縣的藍營縣市，也認為這樣的規劃公平合理。

李利貞指出，財政部有空分化地方政府，不如把時間拿來加強溝通，中央都還沒清楚回應問題，地方何來同不同意？

李利貞說明，新北市府多次透過會中口頭報告及書面意見等方式表明，行政院應明白揭示院版財劃法各項水平指標金額，並提供各縣市試算結果參考，尤其許多設算基礎數據僅中央能全盤掌握，應避免讓地方政府在修法過程中形同開盲盒。