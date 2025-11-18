迎接TWICE到高雄！陳其邁大頭貼「換新髮色」　網驚喜：還有棒棒糖

▲陳其邁再換髮色。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

記者曾筠淇／綜合報導

之前為了迎接南韓女子天團BLACKPINK到高雄開唱，高雄市長陳其邁特地PO出「粉色頭髮」照！本月TWICE將到高雄國家體育場開唱，陳其邁的大頭貼也換上「新髮色」，讓大票網友直呼「換藍頭髮又拿棒棒糖，好會」、「高雄怎麼輸，我就問」。

10月中，高雄為了迎接BLACKPINK，不僅以粉紅色燈飾迎接，高雄市長陳其邁也換上「粉色髮型」的大頭貼，引發一陣「換髮色」熱潮。出道10年的TWICE近期舉行世界巡迴演唱會，11月22日、23日將在高雄國家體育場開唱，高雄市此次則以「藍應援燈光」迎接她們。

陳其邁透過Threads發文表示，為了全面迎接TWICE，除了有巡迴快閃店之外，還有「巡迴視覺藍 燈光文字秀」，集結七大地標，雷射字體「TWICE WORLD TOUR」加上巡迴視覺藍燈光秀。

貼文底下，就有網友留言直呼「提醒一下，市長的頭髮還沒換顏色」、「邁邁髮色怎麼沒變TWICE藍，小編處理一下喔」、「謝謝市長，期待藍色頭髮」。還有網友表示，「我高雄我驕傲+1，明年的SJ也拜託市長比照辦理了～謝謝市長」、「你就不能再當五次市長嗎」、「高雄團隊真的太出乎意料的強，以為之前設計已經是天花板」。

陳其邁沒多久後，也真的換上藍髮大頭貼。讓其他網友也留言，「邁邁髮色變了」、「小編很會，還有棒棒糖」、「笑瘋了，朝聖藍髮邁邁」、「邁邁頭貼換成糖果棒了」、「邁～你要藍髮跨年了」。

此外，高雄立委黃捷也跟上了，為IG大頭貼換上新髮色，再掀網友討論，「又要全體變藍髮了啊」、「你的臉什麼髮色都能駕馭」、「又粉又藍的超讚高雄啦」、「黃委員也好適合藍髮」。