又辣又美！TWICE周末港都開唱　黃捷露腰熱舞應援：本週我挺藍

韓國超人氣女團TWICE將在22、23日於高雄國家體育場舉行世界巡迴演唱會＜THIS IS FOR＞高雄場，為「台灣之光」周子瑜出道10年來，首次回家演出。不只ONCE（官方粉絲名）火力全開，高雄市政府也準備滿滿的應援給ONCE們。繼與高雄市長陳其長一起用「藍色變髮」應援，為了迎接台灣成員子瑜「回家」，高雄立委黃捷在應援地標流行音樂中心前大跳〈THIS IS FOR〉，被網友狂讚「最強應援、誠意十足」。

黃捷在社群發出一支熱舞應援的短影音，表示，「為了迎接子瑜回家，我特別找阿咪老師教我跳這次世巡主打歌〈THIS IS FOR〉 ，還買了藍色上衣」，她笑說雖然動作不是很跟得上，但還是努力為TWICE強力應援。

貼文一出，短短幾小時內，就吸來50萬觀看數，引發網友熱烈討論。有網友大讚，「跳的很棒了！這應該是小捷唯一的藍色上衣」，黃捷也親回應，「對特別買的，本週我挺藍！TWICE藍！」

還有網友表示，「站上國際的青年代表與潮流接軌、又關心在地的高雄立委」、「誰跟TWICE講一下右邊跳的這位是台灣國會議員」、「全球屢屢得獎的政治新星還會跳舞」、「只有我覺得有女團感嗎」、「誰說立委不能又辣又美又認真」、「新世代立委真的全方位」，熱舞社出身的綠委吳沛憶也留言稱讚，「跳超好！謝謝捷跟高雄幫我們迎接子瑜回家」。