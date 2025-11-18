投資2千賺7百獲利35％！網路女友喊加碼...他衝銀行匯款險被詐

▲南港所警員方紹羽、王少軍熱心攔阻民眾匯款。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市南港區合作金庫南港分行通報警方，一名男子疑似遭遇詐騙，不顧勸阻堅持匯款至不明帳戶。南港分局南港所警員方紹羽、王少軍獲報後迅速趕抵現場，成功在男子匯出16萬元前即時攔阻，避免其財產受損。

10月28日上午11時15分，警方獲報進行了解，發現男子認為該筆匯款毫無問題，並稱是友人介紹高報酬投資管道，他第一次投入2千元便獲利700元，35%超高回報讓他深信不疑，因此想加碼投入16萬元。警員察覺異狀，追問細節後男子才透露，所謂「友人」其實是在網路約會平台認識的女子，雙方以交往名義互動。

警方進一步查看男子下載的投資平台，發現介面充斥「激活帳戶」「信息」「人均」等中國大陸用語，且要求匯款至不明人頭帳戶，與國內合法投資方式大相逕庭，研判是典型網路交友投資詐騙。在場警員耐心花費近30分鐘向男子解釋詐騙集團常用手法，男子最終恍然大悟，放棄匯款並向警方致謝。

南港分局長許城銘呼籲，詐騙手法不斷翻新，詐團常以網路交友包裝感情，再誘騙民眾投入假投資。民眾若對投資或金流請求有所疑慮，務必撥打165反詐騙專線或110報案，以避免落入陷阱造成損失。

