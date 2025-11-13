南港警破獲虛幣投資詐騙　逮女車手收水成員...扣50萬+毒品



▲南港警方逮捕車手彭女和收水成員楊男。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

南港分局近日成功破獲一起投資詐騙案件，並意外查獲毒品。警方接獲報案後於南港火車站埋伏行動，當場逮捕涉嫌提領詐騙款項的車手及第一層收水犯嫌，查扣贓款新臺幣50萬元，以及海洛因、安非他命等毒品，訊後依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

警方指出，29歲林姓女子從事自由業，日前在交友軟體上結識一名自稱能協助投資虛擬貨幣的男子。雙方認識約一個月後，男子以可投資「泰達幣（USDT）」為由，推薦她與所謂「幣商」聯繫。林女依指示透過LINE與對方接洽，約定於南港火車站面交50萬元現金購幣，但她事後對對方身分與投資流程產生疑慮，遂報警處理。

南港警方獲報後，立即在面交地點周邊部署警力埋伏。當林女交付現金給車手時，警方見時機成熟上前圍捕，當場逮捕車手彭女（28歲）及收水楊男（49歲、毒品、槍炮、妨害自由前科），並查獲作案用手機3支、現金50萬元、海洛因1包、安非他命2包、針筒6支、吸食器及電子磅秤等證物。

警方調查，彭女表示是透過網路找到「簽約專員」兼職工作打工，她落網辯稱每次收款可獲1500元報酬，先前曾在新北土城區提領過一次。楊男落網向警方表示：由朋友介紹加入詐騙集團擔任「收水手」，自今年9月起加入、每天可支領約3千元酬勞，警訊後依涉犯詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

南港分局長許城銘提醒，詐騙集團常利用交友、投資話術引誘被害人匯款或面交金錢。民眾若遇到標榜「高報酬、低風險」的投資機會，應提高警覺、查證真實性，並透過合法金融機構辦理。若發現可疑情事，請立即撥打165反詐騙專線或110報案，警方將持續強化查緝行動，守護民眾財產安全。

