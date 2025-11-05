日男來台搭小黃搞丟手機　南港警「英語+翻譯軟體」1hr尋回

▲日籍男宮尾對於玉成所警員郭懷升迅速幫他找回手機相當感激。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市一名來台旅遊的日籍男子宮尾（27歲）10月14日晚上約21時30分至南港分局玉成派出所報案，表示自己不慎將手機遺落在計程車上。警方受理後積極展開協尋，僅花1小時即成功鎖定車輛並聯繫司機，順利尋回手機，據了解，宮尾先生為一般上班族，當晚從忠孝東路五段搭乘計程車到和平西路，下車後才發現手機遺失。由於手機內存有重要資料，他稍晚趕往玉成派出所尋求協助。

玉成所值班警員郭懷升見宮尾神情緊張，以英文口語安撫情緒，打開翻譯軟體詳細詢問日男乘車與下車地點。郭員隨即調閱北市警局監視系統，發現乘車處剛好有監視器拍攝到該輛計程車，但畫面中車號不清晰。郭員擴大調閱監視畫面，根據時間、車型逐一確認，成功鎖定車號並聯繫司機。

另一方面，該司機已主動將拾獲手機送到新北市警察局中和分局國光派出所招領，宮尾順利領回，感動表示對警方及司機拾金不昧，也對台灣警察的效率印象深刻。

南港分局長許城銘提醒，民眾搭乘計程車或其他交通工具時，應妥善保管隨身物品，下車前再三確認是否遺留物品，以避免造成不便。警方也將持續秉持熱忱與效率，守護市民與旅客的安全與便利，讓「警察為民服務」的精神更加深入人心。

