社會焦點

「你媽死了」男友載屍到處跑　婦離奇陳屍車內今相驗

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市鳳山區17日發生一起離奇死亡案件，一名男子打電話告知女友的兒子，直言「你媽死了」，接著駕駛載有女方遺體的車輛在鳳山一帶徘徊。警方表示，死者與男友均有毒品前科，車上有找到注射針筒等物品，不排除吸毒過量暴斃的可能，也不排除他殺的可能性，詳細死因有待今日（18日）相驗後才能釐清，全案將擴大偵辦。

▲高雄男打給女友兒子「你媽死了」，遺體尋獲了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲圖為尋獲男友車輛的地點。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧案件經過，一名男子17日向警方報案表示，接到母親男友打電話告知「你媽死了」，對方在通話中透露輕生念頭，還提到正載著遺體往屏東方向行駛，隨後便失去聯繫，由於他一直聯繫不上母親，十分擔心，這才決定報警。

警方獲報之後立刻展開追查，很快便鎖定該車輛仍在高雄鳳山一帶徘徊，於是馬上派員前往攔截。但警方到場時，報案人的母親就躺在車輛後座，已經明顯死亡，身上沒有明顯外傷，男友則無大礙。

此外，警方還在車上找到注射針筒等物品，加上死者與男友均有毒品前科，目前不排除吸毒過量暴斃的可能，也不排除他殺的可能性，詳細死因仍有待相關單位今日（18日）相驗之後，才能進一步釐清。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。

11/15 全台詐欺最新數據

445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決
結婚5年「僅7次性生活」人夫要離婚　法官引用禮記判決
台大電機系學長「砸3.5萬發雞排」！網湧入狂問是你嗎　本尊證
越晚越冷！　剩12℃時間曝
快訊／今晨16℃　北北基宜豪雨特報
美股收黑重挫逾550點！市場靜待輝達財報出爐

高雄命案

