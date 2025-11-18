「你媽死了」男友載屍到處跑　婦離奇陳屍車內今相驗

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市鳳山區17日發生一起離奇死亡案件，一名男子打電話告知女友的兒子，直言「你媽死了」，接著駕駛載有女方遺體的車輛在鳳山一帶徘徊。警方表示，死者與男友均有毒品前科，車上有找到注射針筒等物品，不排除吸毒過量暴斃的可能，也不排除他殺的可能性，詳細死因有待今日（18日）相驗後才能釐清，全案將擴大偵辦。

▲圖為尋獲男友車輛的地點。（圖／記者吳奕靖翻攝）

回顧案件經過，一名男子17日向警方報案表示，接到母親男友打電話告知「你媽死了」，對方在通話中透露輕生念頭，還提到正載著遺體往屏東方向行駛，隨後便失去聯繫，由於他一直聯繫不上母親，十分擔心，這才決定報警。

警方獲報之後立刻展開追查，很快便鎖定該車輛仍在高雄鳳山一帶徘徊，於是馬上派員前往攔截。但警方到場時，報案人的母親就躺在車輛後座，已經明顯死亡，身上沒有明顯外傷，男友則無大礙。

此外，警方還在車上找到注射針筒等物品，加上死者與男友均有毒品前科，目前不排除吸毒過量暴斃的可能，也不排除他殺的可能性，詳細死因仍有待相關單位今日（18日）相驗之後，才能進一步釐清。

