「李爸水餃」二兒子車禍亡！罹癌單親媽哭昏　粉專慟貼：暫無法出貨

▲屏東恆春「李爸水餃」的二兒子上班遇車禍身亡，因此暫時無法出貨，網友紛紛湧入打氣。（圖／翻攝自李爸水餃粉專）

圖文／CTWANT

位在屏東恆春的「李爸水餃」過去在網路上頗具名氣，負責人李爸儘管經濟並不寬裕，自己因車禍罹患睡眠呼吸中止症、妻子罹癌，家中還有3個小孩要養，卻選擇用雙手勞動，靠著包水餃將小孩一路拉拔長大，直到多年前去世，由妻子繼續接手經營。未料，16日粉專卻無預警PO出「無法出貨」通知，因二哥在上班途中遭遇嚴重車禍事故，不幸離世，母親哭到幾乎昏迷，讓網友相當不捨。

李爸水餃粉專16日無預警PO出通知，表示目前無法出貨，因二哥在上班途中遇到嚴重車禍，骨頭斷裂、昏迷指數3，被緊急送往高雄長庚醫院救治，媽媽接到通知幾乎哭到昏迷，希望網友們能集氣讓二哥度過難關，但同日下午卻傳出噩耗，二哥仍不幸離世，因此目前無法出貨。

消息曝光後也讓不少網友感到震驚與痛心，紛紛湧入粉專加油打氣，也希望可以盡一點棉薄之力，幫助他們度過難關，並留言表示，「希望世界對他們家溫柔一點」、「長期關注，不定時訂購他們的雞湯讓他們送到偏鄉幫助長者，他們媽媽也是很辛苦，生病但不敢動手術…希望他們能盡快否極泰來。」。

而李爸水餃過去儘管自己家中並不富裕，在依靠水餃維生的同時，卻也不忘主動幫助其他弱勢團體，過去就曾有男子表示欲訂購水餃送給育幼院，訂下百盒萬元的素食水餃，卻在水餃寄出後直接未付款失聯，讓他們一度損失慘重。

