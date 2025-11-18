　
「15萬洛杉磯遊學團」突喊卡　學生等嘸退費控詐騙

EDC專長探索中心在社群平台中貼出前往全國多個國高中內進行校園巡迴演講，主打海外遊學團，近期卻被爆出退費不成遭質疑詐騙。（圖／非當事人、翻攝自EDC專長探索中心IG）

▲EDC專長探索中心在社群平台中貼出前往全國多個國高中內進行校園巡迴演講，主打海外遊學團，近期卻被爆出退費不成遭質疑詐騙。（圖／非當事人、翻攝自EDC專長探索中心IG）

圖文／CTWANT

遊學不成反遭詐？有民眾日前投訴指出，今年參加在學校舉辦探索遊學團講座，事後因對「EDC專長探索中心」舉辦的美國遊學團有興趣，決定花費15.5萬元報名參加，原定8月23日出發，卻在出發之際收到通知，指因洛杉磯暴動事件，考量學生安全，決定延期至明年1月出發，讓不少學生備感錯愕，要求退款。儘管EDC承諾全數退款，但至今仍未收到，讓學生直呼根本詐騙。

據了解，一名就讀桃園私立新生醫護管理專科學校的學生表示，今年暑假前參加校內講座，由「EDC專長探索中心」主辦的專題式海外遊學團，該團主打與美國大學合作，獨家設立國外大學預修課程之課程體系，讓學生有機會在多元文化環境下學習，事後更可以領取國外大學的結業證書，以豐富學習歷程培養國際觀。

A學生聽完講座後，決定報名參加約3周的遊學團，花費約15.5萬元，而同團的幾乎都是同校同學，粗估約有20餘人左右，原預計在今年8月23日出發，但臨行3天前卻緊急接到EDC執行長通知表示，由於洛杉磯發生暴動示威遊行，經多方評估後，由於有部分行程會進入市區，恐存在治安隱憂，基於安全上考量，決定忍痛取消，並延至明年1月24日至2月13日舉行。

除海外遊學團外，EDC專長探索中心也主打各個各樣的營隊供學生家長選擇。（圖／非當事人、翻攝自EDC專長探索中心臉書）

▲除海外遊學團外，EDC專長探索中心也主打各個各樣的營隊供學生家長選擇。（圖／非當事人、翻攝自EDC專長探索中心臉書）

消息一出讓不少學生感到相當錯愕，質疑洛杉磯暴動早已發生，卻偏偏在臨行前三天才通知取消，不少人早已買好高鐵票與網路卡，緊急取消讓所有人都措手不及。

對此，EDC也緊急召開說明會，強調因時間較久，若有疑慮的家長和學生均可無條件退費，同時對於學生出發前所準備的額外支出，如WIFI卡、高鐵票等，不論是延期或是取消的學生，均不須提供相關證明，就可獲得6000元的賠償，但礙於相關程序，須至少4至6周的時間才能完成退費。

A學生表示，洛杉磯遊學團緊急被取消後，大部分學生都選擇退款，一開始大家也都表示同意EDC指出退款需4至6周的時間，就這樣一路苦等到9月底，EDC的官方Line卻突然開始不讀不回，讓她氣得質疑執行長「到底有沒有要處理？」，李姓執行長也火速跳出滅火，表示一切均在進行中，如果有確認時間將會告知，讓他們無奈之下也只能繼續等，只是直到10月14日，無論怎麼詢問EDC哪時候可以退款，李姓執行長僅不斷強調正在等美方退款，確認時間後會盡速告知，原定可以退費的時間更是一延再延，最後敲定11月10日能完成所有退款，至今卻仍未有人收到退款，讓他們不滿一再被敷衍，直言再不退款將採取法律程序。

有學生報名參加今年8月份的美國洛杉磯遊學團，繳交15.5萬餘元的費用，卻在出發前3天被臨時通知取消。（圖／當事人提供）

▲有學生報名參加今年8月份的美國洛杉磯遊學團，繳交15.5萬餘元的費用，卻在出發前3天被臨時通知取消。（圖／當事人提供）

事件延燒後，新生醫專也緊急出面介入處理，承諾會先將報名的款項退回，同時聘請律師以採取必要的法律程序。只是A同學無奈的表示，事發至今，能感受得出學校將大部分的責任推給代辦，目前雙方仍不斷互踢皮球，但校方承諾會在11月28日將款項退回，現在也只能無限等待，看學校是否能遵守承諾。

而實際前往EDC的官網查詢，EDC的官網目前已呈現「網站維護中」的狀態，無法查詢相關資料，僅剩臉書粉專與IG粉專仍有被查詢，最後一次發文時間停留在今年7月2日。

