直擊／台大地理學長發飲料「百人排隊領」　頭香早上10點就來

▲台大地理環境資源學系出手，請邱森茶室北車店發350杯飲料。（圖／記者徐文彬攝）

記者蔡玟君／台北報導

台大大氣系學生放豪言颱風假失準就發300份雞排和100杯珍奶，沒想到臨時放鳥，讓台大地理環境資源學系跳出來「洗刷招牌」，今（17日）在邱森茶室北車店發放350杯手搖飲。記者於現場直擊，截至早上11點20分為止，現場就已有近200人在排隊，領到1號號碼牌的民眾更早在上午10點就到場排隊。

▲業者於早上11點40左右發完第一批號碼牌。（圖／記者徐文彬攝）

台大地理環境資源學系出手，請邱森茶室台北車站店從今天中午12點起發放350杯飲料，並從11點30分開始發放號碼牌。為了方便管控，業者採分時段發放，每次發放100人，第一批已於11點40分左右領取完畢。

▲拿到1號的民眾早上10點就來排。（圖／記者徐文彬攝）

拿到1號的民眾表示昨天也有到台大現場排隊，但被放鳥，所以今天一早10點就來排隊等待。也有其他昨天有到發雞排現場排隊的民眾表示，對於昨天被放鳥感到很失望，今天提早來也領到前10號的號碼。

▲350杯飲料中午12點開始發放。（圖／記者徐文彬攝）

此次邱森茶室北車店現場發放飲料為純茶口味（紅／青／烏龍／蕎麥）隨機發放，統一微糖微冰、不客製，從中午12點開始發放，過號30名直接遞補候補。