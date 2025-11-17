職籃史上最臭！柯旻豪重判7年原因曝　「核心主導」帶學弟打假球

▲柯旻豪「核心主導」判7年最重，吳季穎供出14人獲緩刑、129萬犯罪所得全沒收。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

SBL裕隆納智捷爆發職籃史上最大規模的「打假球、簽賭」醜聞，10名球員被控在2023年球季操控6場比賽分數，配合地下賭盤詐取賭金。士林地院今（17）日一審宣判，全數判刑。其中，前MVP柯旻豪被法院認定是整起事件的「核心主導者」，利用控球後衛與隊上學長身分勾串學弟、指示配合打假球，遭判7年，是全案最重刑。

裕隆球員在2023年2月24日、4月8日、4月16日、4月22日、4月28日及4月30日共6場比賽中，以刻意失誤、罰不進、放棄戰術、不攻籃等方式壓低分差，使比數落在地下賭盤要求的區間，再透過組頭下注詐得賭金。法院指出，裕隆本就具備「實力明顯高於對手」的優勢，而柯旻豪身為控球後衛、資深球員與隊上學長，掌握球隊節奏並對隊友具相當影響力，使他得以勾串多名隊友一起操盤，整體行為重大，因此量處最重刑度。

同時說明，柯旻豪與吳季穎共同主導整起簽賭與操盤運作，2人均負責承接地下賭盤並安排球員配合比賽操作。惟柯旻豪在審理期間僅坦承部分賭博行為，對於假球操盤並未全盤認罪，法院將其犯後態度列入量刑考量，並依《運動彩券發行條例》第21條第2項及共同詐欺取財等罪數罪併罰，判處7年有期徒刑，其犯罪所得17萬8000元全數沒收。

至於同樣涉案的得分後衛吳季穎，雖然賭金與操作規模巨大，但因在偵查階段向檢方提供與案情「具有重要關係」的供述，指證其餘14名被告，使檢方得以追訴其他涉案者，法院依《證人保護法》與《刑法》規定減刑，判2年、緩刑5 年，須於判決確定後1年內向公庫支付20萬元。他本人也是全案犯罪所得最高者，金額達129萬8041元，全部沒收。

其他涉案球員依各自涉入場次與參與程度，分別被判1年8月至5年2月不等刑期。塞內加爾籍洋將班霸判5年2月，刑滿後將被驅逐出境；李其恩因僅涉1場、且自始坦承犯行，法院認為最低本刑仍「嫌過重」，依刑法第59條酌減，判1年8 月、緩刑4年。協助下注的5名非球員被告中，多人坦承犯行獲緩刑，僅張曉悌判8個月未獲緩刑。