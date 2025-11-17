　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

職籃史上最臭！柯旻豪重判7年原因曝　「核心主導」帶學弟打假球

▲▼ 裕隆假球案，前裕隆球員吳季穎（左）25萬元交保、上賽季MVP柯旻豪（右）收押。（圖／記者黃宥寧攝）

▲柯旻豪「核心主導」判7年最重，吳季穎供出14人獲緩刑、129萬犯罪所得全沒收。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

SBL裕隆納智捷爆發職籃史上最大規模的「打假球、簽賭」醜聞，10名球員被控在2023年球季操控6場比賽分數，配合地下賭盤詐取賭金。士林地院今（17）日一審宣判，全數判刑。其中，前MVP柯旻豪被法院認定是整起事件的「核心主導者」，利用控球後衛與隊上學長身分勾串學弟、指示配合打假球，遭判7年，是全案最重刑。

裕隆球員在2023年2月24日、4月8日、4月16日、4月22日、4月28日及4月30日共6場比賽中，以刻意失誤、罰不進、放棄戰術、不攻籃等方式壓低分差，使比數落在地下賭盤要求的區間，再透過組頭下注詐得賭金。法院指出，裕隆本就具備「實力明顯高於對手」的優勢，而柯旻豪身為控球後衛、資深球員與隊上學長，掌握球隊節奏並對隊友具相當影響力，使他得以勾串多名隊友一起操盤，整體行為重大，因此量處最重刑度。

同時說明，柯旻豪與吳季穎共同主導整起簽賭與操盤運作，2人均負責承接地下賭盤並安排球員配合比賽操作。惟柯旻豪在審理期間僅坦承部分賭博行為，對於假球操盤並未全盤認罪，法院將其犯後態度列入量刑考量，並依《運動彩券發行條例》第21條第2項及共同詐欺取財等罪數罪併罰，判處7年有期徒刑，其犯罪所得17萬8000元全數沒收。

至於同樣涉案的得分後衛吳季穎，雖然賭金與操作規模巨大，但因在偵查階段向檢方提供與案情「具有重要關係」的供述，指證其餘14名被告，使檢方得以追訴其他涉案者，法院依《證人保護法》與《刑法》規定減刑，判2年、緩刑5 年，須於判決確定後1年內向公庫支付20萬元。他本人也是全案犯罪所得最高者，金額達129萬8041元，全部沒收。

其他涉案球員依各自涉入場次與參與程度，分別被判1年8月至5年2月不等刑期。塞內加爾籍洋將班霸判5年2月，刑滿後將被驅逐出境；李其恩因僅涉1場、且自始坦承犯行，法院認為最低本刑仍「嫌過重」，依刑法第59條酌減，判1年8 月、緩刑4年。協助下注的5名非球員被告中，多人坦承犯行獲緩刑，僅張曉悌判8個月未獲緩刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
午後降雨機率增！　最冷時間曝
快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲
快訊／毒蛋管制中竟流入市場！縣府認錯將懲處
神秘阿伯連2次偷塞錢　老闆夫妻嚇爛求停
停售多年！麥當勞「經典品項」回來了　首波12間門市試賣
柯旻豪最慘判7年！吳季穎「第1名」還獲緩刑
快訊／水淹煙波飯店！11泡水車住客怒轟5大失職　將提集體訴訟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

職籃史上最臭！柯旻豪重判7年原因曝　「核心主導」帶學弟打假球

驚悚畫面！彰化男慶生後闖紅燈過馬路　慘被轎車撞飛ICU搶命中

高雄月世界淪「大型垃圾場」狂飄惡臭　破袋檢查是台南來偷倒

SBL假球柯旻豪最慘判7年！吳季穎「第1名」...撈129萬還獲緩刑

快訊／水淹蘇澳煙波飯店！11泡水車住客怒轟5大失職　將提集體訴訟

少女日接7客！　應召站只給1000逼拍片

國道血滴子毀8車！疑小貨車鐵製篷架掉落闖禍　警全力「緝兇」

嘉義癌末男涉槍砲案遭羈押…凌晨竟猝死　待相驗釐清死因

仙塔律師涉助詐團銷贓！違倫理送懲戒委員會　律師執照恐不保

台61線深夜3車連環撞！駕駛下車查看秒遭撞飛...釀3傷送醫搶救

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

職籃史上最臭！柯旻豪重判7年原因曝　「核心主導」帶學弟打假球

驚悚畫面！彰化男慶生後闖紅燈過馬路　慘被轎車撞飛ICU搶命中

高雄月世界淪「大型垃圾場」狂飄惡臭　破袋檢查是台南來偷倒

SBL假球柯旻豪最慘判7年！吳季穎「第1名」...撈129萬還獲緩刑

快訊／水淹蘇澳煙波飯店！11泡水車住客怒轟5大失職　將提集體訴訟

少女日接7客！　應召站只給1000逼拍片

國道血滴子毀8車！疑小貨車鐵製篷架掉落闖禍　警全力「緝兇」

嘉義癌末男涉槍砲案遭羈押…凌晨竟猝死　待相驗釐清死因

仙塔律師涉助詐團銷贓！違倫理送懲戒委員會　律師執照恐不保

台61線深夜3車連環撞！駕駛下車查看秒遭撞飛...釀3傷送醫搶救

NewJeans南極成員受矚目「身分曝光」！　ADOR將個別面談3人

普發現金台新銀4300台ATM加強調度　推「1萬變2萬」增值

川普發錢卡關！6.2萬關稅紅利「成本恐逾18兆」　還要國會點頭

公園池塘發現男童斷頭　「2天前被電鋸斬首」警追查180公分男

「豐益」負責人洗產地被起訴　王鴻薇爆仍得標軍方逾9000萬標案

台大電機系學長「曬學生證」　宣布發400份雞排：捍衛母校尊嚴

台南市立醫院外展聯合評估啟動　守護0至6歲早療黃金期不漏接

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

「假大氣系沒發珍奶！」拾汣茶屋要發100杯　時間、地點曝光

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」　曬學生證作證

劉嘉玲淪陷梁朝偉的眼神 放閃「是心目中最帥的男人」

社會熱門新聞

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

凌虐10少女逼賣淫拍片　桃園惡毒應召站獸行曝光

妹子幫汽修師傅代駕　送他回家卻慘遭性侵

高雄男暴衝9傷　3秒掃倒8車畫面曝

少女滿身傷奔急診　醫驚黑幫介入破淫窟

騎士車禍自行就醫卻突亡　高大成曝原因

即／水淹蘇澳煙波飯店！11泡水車住客怒提集體訴訟

34歲男車禍後突昏迷亡　院方說明了

即／高雄男暴衝車禍！1人傷重不治

正妹直播主遭廠商性侵！二審判決逆轉

快訊／三重男清晨倒路旁！送醫搶救不治

少女日接7客！　應召站只給1000逼拍片

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面