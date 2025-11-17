SBL假球柯旻豪最慘判7年！吳季穎「第1名」...撈129萬還獲緩刑

▲柯旻豪重判7年，吳季穎是「犯罪所得第一名」。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

SBL裕隆納智捷爆出史上最大簽賭案，士檢依《運動彩券發行條例》、詐欺、網路賭博等罪起訴15 人，歷經1年9個月審理，士林地院今（17）日宣判，10 名球員全被判刑。前MVP柯旻豪以7年最重；得分後衛吳季穎與後衛李其恩則是唯一獲緩刑的2名球員。其中吳季穎同時也是全案犯罪所得最高者，遭沒收129萬8,041元。

今天的宣判，其中「柯神」柯旻豪刑度最重，被判7年，並沒收犯罪所得17萬8000 元。顏聞佐被判5年（沒收16萬6000 元），塞內加爾籍中鋒班霸則判5年2月（沒收3萬元）。其餘球員刑度多落在3年多至4年多不等，包括吳祐任4年10月（沒收13,000 元）、黃鉉閔4年9月（沒收11,000元）、周暐宸4年9月（沒收13,000元）、陳品銓4年4月（沒收7,000 元）、邱忠博3年4月（沒收17,000元）。

其中值得注意的是2名球員獲得緩刑：得分後衛吳季穎被判2年、易科罰金20,000元，緩刑5年，並命向公庫支付 20萬元；但他同時也是全案犯罪所得最高者，遭沒收129萬8041元。另名獲緩刑者為後衛李其恩，判刑1年8月、緩刑4年，並沒收16,000元。

至於協助下注、開盤及代下單的5名非球員，其中4人獲緩刑，包括前九太助理教練邱繼緯2年、緩刑5年，沒收35,000 元、吳季穎前女友黃品瑄1年、罰金18,000元、緩刑 2年、邱廷昱1年、罰金16,000元、緩刑2年，沒收23,000 元，以及游舜翔9月、罰金14,000元、緩刑2年，沒收24,426元。唯一未獲緩刑者為張曉悌，被判8月、罰金10,000 元，沒收 13,667元。

本案是《運動彩券發行條例》2010 年上路以來，首次以第 21 條「以非法方法妨害賽事公平」對職籃球員大規模起訴的案件。詳細理由尚待完整判決釋出；全案仍可上訴，未來刑度是否調整，仍待二審審理。