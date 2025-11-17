妹子幫代駕慘遭汽修師傅性侵！送他回家「被逼進房間」落狼爪

▲汽修師傅酒後請託女性友人代駕，怎料竟動手性侵對方。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

宜蘭一名汽車修理師傅阿力（化名）2024年間在KTV認識女子小美（化名），隔天以飲酒避免駕車為由，拜託小美協助代駕、送他回家，怎料到家後竟伸出狼爪，動手侵犯小美。宜蘭地院審理後，依照強制性交罪，判阿力5年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿力2024年受邀到KTV唱歌，期間認識了女子小美，等到唱完歌不但關心小美是否到家，得知對方正在頭痛，還貼心送止痛藥。且阿力還帶小美到家中參觀，舉動相當紳士，讓小美完全放下戒備。

隔天阿力因為有酒局，於是傳訊詢問小美，是否能夠協助代駕。小美得知阿力需要協助，也義不容辭答應了下來，先後載了阿力的乾爹、阿力返家。

回到家以後，阿力不斷軟磨硬泡，央求小美上樓喝酒。怎料等到小美答應進門，他卻換了一副嘴臉，假借「上廁所」的藉口，起身將對方撲倒，並且用手指性侵得逞。

這時阿力要求進入房間，小美不敢拒絕、只能照做。但小美原先想鎖房門，阿力卻直接闖入，並將對方撲倒在床，動手性侵逞慾，且全程沒做安全措施。

阿力對此否認犯行，不過小美因為遭受強暴，有驗傷證據佐證全身多處傷勢。宜蘭地院法官審理後，不採信阿力的說辭，最終依照強制性交罪，判處5年有期徒刑，全案仍可上訴。