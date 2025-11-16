小吃攤「紅色綁繩」真名曝光！　麵攤老闆揭曉身世之謎

▲邦提圈。（圖／本報資料照）



記者楊庭蒝／綜合報導

在台灣的街頭巷尾，無論是購買熱湯、滷味還是湯麵，民眾一定都見過老闆熟練地使用一種「紅色塑膠繩」來將塑膠袋封口。這個從小看到大、幾乎是小吃攤「標配」的日常小物，卻鮮少有人叫得出它的全名。近日，一名網友在社群平台Threads上拋出這個疑問，意外引發全網熱議，才揭開了這個「國民級小物」的身世之謎。

話題源於一名網友在Threads上發佈了一張紅色塑膠圈的照片，並幽默地將其形容為「台灣中文怪物」，詢問眾人：「請問下列圖形的正確名稱？」貼文一出，立刻引起廣大網友共鳴。許多人坦言，雖然這東西幾乎天天見到，但這輩子還真的沒想過它叫什麼。留言區瞬間變成了「創意命名大賽」。

留言區不少網友分享稱呼，出現了像是「綁湯那個紅紅的」、「湯袋上的圈圈」、「看起來很好吃但超難解開的紅繩」、「我都叫它塑膠繩」等直白的稱呼。比起名稱，更多網友對它的物理特性印象深刻，紛紛抱怨：「這東西綁緊後，手指太粗根本解不開」、「我都直接拿剪刀剪斷」、「根本是台灣版月老紅線，剪不斷理還亂」。

在一片猜測聲中，終於有內行網友現身解答。原來，這個紅色塑膠圈的正式名稱叫做「邦提圈」。除了這個名字，根據不同的供應商或店家習慣，它也被稱為「束提圈」或「提圈」，而在台語的口語中，則有人稱之為「律束仔」。

關於名稱的由來，曾有麵攤老闆在知名YouTuber蔡阿嘎的影片下方留言補充。他指出，這很可能是早期開發此商品的廠商所取的專利或商品名稱，後來被沿用至今。實際上在叫貨時，不同廠商的送貨單據上名稱並未統一，經常在「邦提圈」與「束提圈」之間混用，但指的都是同一樣東西。

