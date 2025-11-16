「吸票機」高嘉瑜回歸選議員衝擊誰？　綠議員：大魚入池掀大浪

▲被視為吸票機的民進黨前立委高嘉瑜傳將投入2026港湖議員選舉。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜今日前受訪時表態，2026不會缺席「要從內湖南港重新出發」，意指將投入議員選舉，對於「超級吸票機」高嘉瑜回歸，該區同黨議員何孟樺引用《莊子》名句「北冥有魚，其名為鯤」暗指高嘉瑜回歸的政治效應，直言高是一尾「大魚」，大魚入水，自然激起大浪，被浪打到的人情緒反應激烈也就不意外。

何孟樺表示，高嘉瑜是否衝擊2026、又衝擊誰，這幾天的輿論與政壇動態已經說得非常清楚。而日前國民黨台北市議員游淑慧在臉書上評論，若高嘉瑜回鍋選港湖，對綠營同區議員而言恐怕是「深水炸彈」，甚至形容民進黨議員將「瑟瑟發抖」。

何孟樺則強調，高嘉瑜的動向確實牽動盤勢，「會不會衝擊、衝擊誰，相信大家心裡都很有數」。

另外，除了高嘉瑜是否回鍋，民進黨究竟將推出誰來挑戰明年的台北市長，也引發討論。何孟樺指出，民眾對民進黨候選人期待甚高，其背後原因就在於對蔣萬安過去三年的施政極度不滿，民心思變已經很清楚。既然如此，民進黨也有責任端出強棒回應選民期待，這正是選對會與徐國勇秘書長努力的方向。

何孟樺諷刺，國民黨議員酸幾句可以理解，「畢竟就算『蔣不聽』，也很難『蔣幾句』，不能罵自己人，只好罵別人家」。但她不解的是，民眾黨議員也加入湊熱鬧，是忘了自家台北市長人選還沒決定嗎？「到底是要林國成？陳昭姿？還是剛爆出黑料滿滿的館長？」她嗆，若民眾黨遲遲不提名，「那何不乾脆現在就開始幫國民黨助選？」

