　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「吸票機」高嘉瑜回歸選議員衝擊誰？　綠議員：大魚入池掀大浪

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，立委候選人高嘉瑜致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲被視為吸票機的民進黨前立委高嘉瑜傳將投入2026港湖議員選舉。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜今日前受訪時表態，2026不會缺席「要從內湖南港重新出發」，意指將投入議員選舉，對於「超級吸票機」高嘉瑜回歸，該區同黨議員何孟樺引用《莊子》名句「北冥有魚，其名為鯤」暗指高嘉瑜回歸的政治效應，直言高是一尾「大魚」，大魚入水，自然激起大浪，被浪打到的人情緒反應激烈也就不意外。

何孟樺表示，高嘉瑜是否衝擊2026、又衝擊誰，這幾天的輿論與政壇動態已經說得非常清楚。而日前國民黨台北市議員游淑慧在臉書上評論，若高嘉瑜回鍋選港湖，對綠營同區議員而言恐怕是「深水炸彈」，甚至形容民進黨議員將「瑟瑟發抖」。

何孟樺則強調，高嘉瑜的動向確實牽動盤勢，「會不會衝擊、衝擊誰，相信大家心裡都很有數」。

另外，除了高嘉瑜是否回鍋，民進黨究竟將推出誰來挑戰明年的台北市長，也引發討論。何孟樺指出，民眾對民進黨候選人期待甚高，其背後原因就在於對蔣萬安過去三年的施政極度不滿，民心思變已經很清楚。既然如此，民進黨也有責任端出強棒回應選民期待，這正是選對會與徐國勇秘書長努力的方向。

何孟樺諷刺，國民黨議員酸幾句可以理解，「畢竟就算『蔣不聽』，也很難『蔣幾句』，不能罵自己人，只好罵別人家」。但她不解的是，民眾黨議員也加入湊熱鬧，是忘了自家台北市長人選還沒決定嗎？「到底是要林國成？陳昭姿？還是剛爆出黑料滿滿的館長？」她嗆，若民眾黨遲遲不提名，「那何不乾脆現在就開始幫國民黨助選？」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《星光》女星遭家暴「在車上大哭」！近況照曝：不知該怎麼過
快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣
新北離奇車禍！　2人雙亡
17歲巨乳少女變身「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手
官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應
逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

資安風險！國安局測5款中製AI語言模型　「通義千問」過半不合格

羅智強嗆打壓中配自作自受　沈伯洋3點反擊：水準史無前例的低

吳釗燮模仿中國外交部發文批霸權　署名酸「中共垃圾話發言人」

館長被爆性騷、涉中國投資問題　黃國昌：不太適合多做評論

日相「台灣有事論」馬英九、洪秀柱氣跳腳　吳沛憶嗆：完全沒國際常識

藍白合提名不會拖到明年3月？　黃國昌：雙方同態度能推進時程

五月天跨年商機商家嘆「看到吃不到」　何欣純喊話盧秀燕補救拚經濟

「吸票機」高嘉瑜回歸選議員衝擊誰？　綠議員：大魚入池掀大浪

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

資安風險！國安局測5款中製AI語言模型　「通義千問」過半不合格

羅智強嗆打壓中配自作自受　沈伯洋3點反擊：水準史無前例的低

吳釗燮模仿中國外交部發文批霸權　署名酸「中共垃圾話發言人」

館長被爆性騷、涉中國投資問題　黃國昌：不太適合多做評論

日相「台灣有事論」馬英九、洪秀柱氣跳腳　吳沛憶嗆：完全沒國際常識

藍白合提名不會拖到明年3月？　黃國昌：雙方同態度能推進時程

五月天跨年商機商家嘆「看到吃不到」　何欣純喊話盧秀燕補救拚經濟

「吸票機」高嘉瑜回歸選議員衝擊誰？　綠議員：大魚入池掀大浪

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

記得要儲水！　高雄「這區」連2日停水8小時

無照幫女客人「冷凍減脂」害大腿挫傷　醫美店長遭罰30萬+判刑

《星光2》女星遭家暴「在車上大哭」！近況照曝：太多恐懼，不知該怎麼過

臺灣管樂團feat.王裕文薩克斯風奏天籟　明潭花火嘉年華圓滿落幕

館長認誤判形勢　到對岸找機會「表現好中國才給錢」！錄音檔曝

兩岸茶博會開幕　台灣館展位數成長14.3％

更愛5000消費券！妹子曝關鍵差異「普發1萬很無感」　全場吵翻

烏克蘭炸毀西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應俄羅斯

《上古卷軸6》玩家苦等「七年無期」　總監突爆：可能驚喜登場

楊昇達.余祥銓聊「粿王」

政治熱門新聞

開嗆高市早苗　洪秀柱：台海問題是內政

他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上

張善政：我嚇得戰戰兢兢

快訊／曝下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開

17架共機越中線　侵擾台灣周邊海空域

ET專訪／陳亭妃自許總統2028連任底氣　當桶箍勝出馬上拜訪林俊憲

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

民進黨2026初選登記截止　「8人參戰」高雄4搶1、台南妃憲對決

陸配村長遭解職打贏訴願撤銷原處分　內政部重申：依法應解職

台灣民意民調／四成九國人贊成超高國防預算　連藍白支持者都力挺

沈伯洋選台北市長支持者憂被糟蹋　曹興誠：怕對手不敢選才是丟臉

日相「台灣有事論」馬英九、洪秀柱氣跳腳　吳沛憶嗆沒常識

吸票機高嘉瑜回歸選議員　綠小雞說話了

陳建仁也被點名選台北市長　綠委：候選人必須能大於民進黨

更多熱門

相關新聞

沈伯洋選台北市長支持者憂被糟蹋　曹興誠：怕對手不敢選才是丟臉

沈伯洋選台北市長支持者憂被糟蹋　曹興誠：怕對手不敢選才是丟臉

聯電創辦人曹興誠上周建請兼任民進黨主席的總統賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。曹興誠16日表示，反對沈出來選台北市長的論點，多半擔心沈被羞辱、糟蹋，是愛沈心切，但這是失敗主義；他強調，為什麼不把選舉當成沈伯洋必須經過的歷練，怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉。

藍議員延續N+1　青年新人加權「最高100%」

藍議員延續N+1　青年新人加權「最高100%」

信義區街訪市民「對台北的期待」　吳怡農：看到我歡迎來打招呼

信義區街訪市民「對台北的期待」　吳怡農：看到我歡迎來打招呼

高市早苗發言挺台反被馬英九嗆躁進　綠委：遺憾馬以北京視角評論

高市早苗發言挺台反被馬英九嗆躁進　綠委：遺憾馬以北京視角評論

把錯誤留在立法院　綠黨團號召1人1通電話籲韓國瑜別送出財劃法

把錯誤留在立法院　綠黨團號召1人1通電話籲韓國瑜別送出財劃法

關鍵字：

高嘉瑜何孟樺2026民進黨九合一選舉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

成年人交友法則其實很簡單

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面