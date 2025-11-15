　
晚上血壓降低！患者嚇問：是不是不正常　醫師笑揭原因「很健康」

▲▼量血壓就能知道你感冒了？。（圖／pexels）

▲患者晚間血壓降低，憂心忡忡詢問醫師，是不是不正常。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

中國醫藥大學附設醫院腎臟科醫師林軒任近日分享，民眾常以為睡前血壓比白天更低代表異常，但事實上夜間血壓下降才是健康現象。他強調，真正值得警覺的是「夜間血壓降不下來」，這類人群的心血管負擔反而更重，甚至與未來風險升高密切相關。林軒任提醒，夜間高血壓是中風與心肌梗塞的重要警訊，呼籲民眾定期量測並注意血壓變化。

林軒任在臉書上表示，一名民眾因夜間血壓比白天低而感到不安，拿著血壓本問他「是不是不正常」，但他表示，這正反映身體依循日夜節律，在夜間由副交感神經主導，心跳與血管進入休息狀態，是健康的表現。他說，夜間血壓下降象徵心血管系統得以修復與維持彈性，相反地，如果血壓在深夜仍維持高檔，反而表示心血管「日夜加班」，不利長期健康。

依醫學分類，夜間血壓比白天降低10％至20％為「正常下降型」，屬心血管功能良好的族群；若降幅不足10％，則被稱為「未下降型」。林軒任指出，這類民眾在清晨甦醒前容易出現交感神經突然興奮，導致血壓短時間內急速攀升，形成「清晨高血壓」。他表示，許多中風與心肌梗塞案例發生在清晨，這種變化正是重要誘因之一。

▲▼量血壓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲患者晚間血壓降低，憂心忡忡詢問醫師，是不是不正常。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

研究也顯示，「未下降型」族群未來罹患腦中風與心肌梗塞的風險明顯增加，甚至即便白天血壓正常，只要夜間血壓未下降，心要夜間血壓未下降，心血管死亡率仍會大幅提高。林軒任指出，夜間血壓持續偏高等於讓心臟長期處於壓力下，可能造成心室肥厚；腎臟也可能因長期高壓衝擊導致腎絲球受損，逐漸出現蛋白尿並影響腎功能。

至於哪些族群容易出現夜間血壓降不下來，林軒任表示，睡眠呼吸中止症是最常見原因，因反覆缺氧會造成交感神經持續被刺激，使血壓在睡眠中不降反升。此外，慢性腎臟病患者、糖尿病控制不佳者也容易因調節機制失衡而成為未下降型。飲食過鹹、長期壓力與失眠亦是影響因素。他提醒，若夜間血壓較低屬正常反應，民眾無須因此緊張。

 
夜間血壓心血管中風風險高血壓睡眠健康

