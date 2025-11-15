IKEA廣場變大型園遊會　中彰投孩子用行動換取追夢機會

▲百攤公益響應！中華大家功德會園遊會湧人潮，偏鄉孩子靠自己築夢。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中華大家功德會為凝聚公益力量並推動善行理念，今（15）日在台中文心森林公園與 IKEA 台中店戶外廣場聯合舉辦公益園遊會。活動廣邀中彰投 40 多所學校設置逾百攤位，從愛心義賣、互動遊戲、美食、手作到表演節目一應俱全，現場洋溢熱鬧與溫暖，讓大小朋友在愉悅氣氛中，用行動體驗助人的力量。

功德會理事長廖紀友表示，今年公益園遊會亦象徵年度大型計畫「夢想＋」與「築夢學田」進入新里程碑。「夢想＋」自推動以來已邁入第六屆，累計投入經費超過 2 千萬元，明年計畫更將從中彰投延伸至苗栗、雲林與嘉義，盼讓更多學校受惠。他說，這次活動也希望讓受功德會協助的孩子「站上舞台」，靠自己的力量展現學習成果，成為眾人眼中的驕傲。

▲中彰投孩子用行動換取追夢機會。（圖／記者游瓊華翻攝）

園遊會亦成為許多學校籌措教育基金的重要平台。潭子國中為募集中學女子手球隊的國外賽事費用特別設攤，教練劉昌駿指出，孩子在過程中更能理解「努力才能接近夢想」，其成果也會更具意義。位於谷關的德芙蘭國小則帶來家長自家栽種的甜柿販售，用於支持棒球隊參賽經費。近 40 所中彰投學校與公益團體各自端出特色，不僅行銷校園亮點，也為孩子的比賽與活動籌措實質資源，寓教於樂。

企業界亦熱情響應。廖紀友特別感謝 IKEA 台中店無償提供戶外廣場場地；「歐馬企業」更展出 7 台總價近 5 千萬元的高端露營車，包括有「露營車界勞斯萊斯」之稱的 Airstream、自走式 Sunlight 等，打造大型車露體驗區，服務現場約 2 千名學童與家長。

歐馬企業董事長羅達仁表示，希望透過活動，為偏鄉學童開拓視野。多家功德會企業會員也自發捐出當日營業所得；另有企業採「認養公益攤位」方式協助弱勢家庭與偏鄉校園，將善意擴散得更遠。

長期推動逐格動畫的龍井龍港國小、擅長光影戲創作的清泉國中，本次也將成果與活動場域結合，在露營車邊帳打造「戶外電影院」。彰化同安國小提供學童手沖咖啡、南投鹿谷國中端出茶席，賓客在夜色中一邊品飲咖啡與好茶，一邊欣賞孩子們的影像創作，成為園遊會最具文化氣息的一隅，也為偏鄉孩子帶來最直接的鼓勵。

▲中彰投 40 多所學校於文心森林公園與 IKEA 戶外廣場設攤，園遊會現場湧入大批民眾共襄盛舉。（圖／記者游瓊華翻攝）