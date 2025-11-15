越南人行道竄出「大量蚯蚓集體曬死」　學者：恐是警訊

▲ 越南廣義省富美都市區人行道突然爬出成千上萬條蚯蚓。（示意圖／翻攝自pexels）

越南中南沿海地區廣義省（Quang Ngai）錦城坊（phường Cẩm Thành）富美都市區（khu đô thị Phú Mỹ）的人行道突然爬出成千上萬條蚯蚓，並在烈日下蜷曲乾死，這一異象令當地居民既好奇又憂心。

據越媒《青年報》報導，廣義省富美都市區的居民在14日早晨，突然目擊大量蚯蚓從地下冒出，密密麻麻地爬滿人行道，之後蜷成一團乾死，畫面令人毛骨悚然。

據觀察，蚯蚓主要集中在富美都市區正門口附近的一片數百平方公尺的大草坪周邊。從清晨開始，蚯蚓密佈在人行道邊緣，沿著草坪形成一道道彎曲如「黑色痕跡」般的長條。部分蚯蚓仍在微弱蠕動，但大多數已在日曬下硬化乾死。

「我在這裡住了幾十年，從沒看過這種情況，看到真的起雞皮疙瘩。」1名住在富美都市區旁的居民說。他補充，這幾天完全沒有下雨，土地也沒有積水，因此蚯蚓集體爬出地面更讓人匪夷所思。

部分住戶則透露，蚯蚓早在13日晚上就開始活動。當路燈剛亮時，牠們便從草地爬向道路邊緣，成群結隊地纏繞在一起，直到隔天早晨幾乎全數被曬死，「不知道地下發生了什麼事。這麼多蚯蚓全部死掉，土地恐怕出問題了。」

對此，廣義省自然與環境保護協會副主席、理學博士黎氏媚艷（Lê Thị Mỹ Diệp）接受《青年報》採訪時指出，蚯蚓大量爬上地表可能由多種因素造成，例如豪雨導致土壤缺氧、長期積水、地質震動，或是土壤汙染等。

她指出，蚯蚓對環境變化極其敏感，尤其對土壤酸鹼值（pH）與氧氣含量反應劇烈，「如果蚯蚓以異常密度出現，甚至大量死亡，可能是土壤品質惡化的警訊。居民應通知專業單位檢查，以確保安全。」

她也建議當地政府應採集現場附近的土壤與水源樣本，檢測pH值、有機質、重金屬含量，以及其他可能的污染因素，「蚯蚓離開棲息環境並大量死亡，這不僅是生物學上的奇怪現象，也可能反映出值得關注的環境問題。」

