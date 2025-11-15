混血正妹直播炫技！左右開弓《超級瑪利歐兄弟》...狂吸700萬觀看

▲Jadey Anh展現驚人的身體控制能力，20秒畫面吸引眾多網友觀看。（翻攝自Twitch @jadeyanh）

圖文／鏡週刊

德越混血網紅Jadey Anh憑藉天使臉孔和火辣身材，在IG擁虜獲超過81萬粉絲，Twitch帳號也有42萬人追蹤。日前Jadey Anh開台直播，向觀眾展現驚人的身體控制能力，只見她抖動兩邊胸部的肌肉，精準對應音樂節奏，期間沒講過一句話，這段20秒剪輯竟衝上本月Twitch觀看數排行第四，X平台上更有近700萬人朝聖。

▲▼德越混血網紅Jadey Anh憑藉出色外表加上火辣身材，在IG擁虜獲超過81萬粉絲。（翻攝自IG@ja.dey）

影片中Jadey Anh身著低胸背心露出傲人事業線，眼神望向直播鏡頭，全程控制左右胸部應對經典電玩《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario）的遊戲原聲帶，起初她還游刃有餘，可隨著音樂節奏加快，胸部肌肉抖動似乎有些跟不上，最後自己忍不住笑場。

然而短短20秒的直播畫面製成短片後，至今吸引近23萬觀看數。X平台上也有人分享這段影片，配文大讚「實況主Jadey Anh展現了她瘋狂的天賦」，影片幾天內吸引超過695萬次觀看。

Streamer JaydeyAnh shows off her insane talent…



Third most viewed clip on Twitch btw ????????



pic.twitter.com/HKJe2UASI7 — korza ✗ (@korzawyd) November 11, 2025



更多鏡週刊報導