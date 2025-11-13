　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起2波東北季風接力　下周雨區擴大「低溫探15度」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天受東北季風影響，北部及宜蘭降雨增多，基隆北海岸、汐止及大台北山區有局部大雨或豪雨。周末降雨短暫趨緩、回溫，下周一將有入秋以來最強東北季風報到，屆時雨區擴大，低溫下探15度。

中央氣象署預報科長林秉煜表示，鳳凰颱風昨天晚間8時已減弱為熱帶性低氣壓，今天上午8時在石垣島附近海面減弱成一般低氣壓，已對台灣沒有影響。今天受東北季風影響，西半部、恆春半島、基隆北海岸、澎湖及金門還有8至9級強陣風，中部以北、東半部及馬祖也有長浪發生，提醒民眾留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林秉煜指出，今天北部天氣較不穩定，基隆北海岸、汐止及大台北山區有局部大雨或豪雨，中南部及花東轉為零星雨。周六、下周日東北季風減弱，降雨緩和。下周一另一波東北季風報到，各地低溫16至18度，為入秋後較涼空氣，預計影響到周三。 

他表示，今天花東雲量較少，北部及宜蘭雲量偏多，有降雨情形，預計要明天才會趨緩。明天到下周日僅迎風面有零星雨，下周一東北季風南下，降雨範圍變廣，且周一、周二也要觀察是否有南邊上來的水氣，中南部降雨可能增加。

溫度方面，林秉煜指出，今天白天各地高溫22至23度，相較昨天降溫6、7度，感受偏涼，中部及東部也下降1、2度，預計周六就會回溫，下周一另一波冷空氣影響，周二、周三明顯降溫，各地低溫僅16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2波東北季風接力！　下周雨區擴大「低溫探15度」
胡瓜18字回應兒子助粿粿出軌！　合體拍片對話被挖
沈伯洋不怕中共赴德國　林佳龍揭引渡2條件：他很安全
Volvo、Mazda遭裝甲車輾恐要賠200萬！　卓榮泰喊：
普發1萬「紅到韓國去」！　釜山老闆羨慕直呼：很讚
還在紅色警戒！光復鄉正常上班課　徐榛蔚臉書遭灌
吃台北米其林推薦餐廳　多人爆上吐下瀉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

11/24起郵局臨櫃領普發1萬　首周採單雙號分流

今起2波東北季風接力　下周雨區擴大「低溫探15度」

傳陳建仁選中研院長「立委質疑太老」　遴委會：無法透露誰參選

蘋果賣一塊布「竟要7790元」！PTT狂吐槽：擦盤子用的布

宜蘭規模4.5地震　氣象署：台北因「盆地效應」有感

紅色警戒持續「光復鄉正常上班課」！居民怒轟徐榛蔚：搞笑嗎

普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了！網懂：都說台人很有錢

北市米其林推薦餐廳爆「多人上吐下瀉」　業者緊急消毒

故宮獲「十大觀光亮點」獎　12月辦扮裝派對「夜間入宮」

快訊／北北基3縣市豪大雨特報　下到晚上

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

宜蘭暴雨淹1樓高！2車輛拋錨疑遭國軍突擊車輾過　慘變廢鐵畫面曝

11/24起郵局臨櫃領普發1萬　首周採單雙號分流

今起2波東北季風接力　下周雨區擴大「低溫探15度」

傳陳建仁選中研院長「立委質疑太老」　遴委會：無法透露誰參選

蘋果賣一塊布「竟要7790元」！PTT狂吐槽：擦盤子用的布

宜蘭規模4.5地震　氣象署：台北因「盆地效應」有感

紅色警戒持續「光復鄉正常上班課」！居民怒轟徐榛蔚：搞笑嗎

普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了！網懂：都說台人很有錢

北市米其林推薦餐廳爆「多人上吐下瀉」　業者緊急消毒

故宮獲「十大觀光亮點」獎　12月辦扮裝派對「夜間入宮」

快訊／北北基3縣市豪大雨特報　下到晚上

11/24起郵局臨櫃領普發1萬　首周採單雙號分流

南韓3大名校「考試AI作弊」連環爆！　首爾大學也有份

AI商機催動出口、投資雙引擎　主計長：台灣今年GDP趨近6%

老闆同意才能上！戴維斯加盟後僅出賽14場　恐遭獨行俠交易

陸公安懸賞八炯、閩南狼罪證　國台辦：回應兩岸懲「獨」正義之舉

三商炸雞開賣「墨西哥醬辣雞腿」　全門市限時買1送2

清晨怪客闖廟灑香灰！鎮轅境土地公廟滿地狼藉　警鎖定50歲男送辦

林佳龍：賴清德和林岱樺很熟識　攸關政治生命盼社會耐心寬容、無罪推論

今起2波東北季風接力　下周雨區擴大「低溫探15度」

只有1人沒投他！山本由伸收16張第3名票排第3　球迷看好明年再挑戰

【黑熊停機坪狂奔！】日本花卷機場緊急封閉1小時

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

短命鳳凰撐到台灣　58年11月首個登陸颱

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

強冷空氣估探12℃　將創新低溫時間曝

快訊／09:22發生有感地震！台北明顯搖晃　

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

飛北京直播12天業績差　館長：你們像人嗎

Joeman介紹台灣產品！講出「1詞」兩派戰翻

台人必做！進麵包店一舉動爆93萬共鳴

入冬最冷！　全台低溫將探1字頭

普發1萬入帳備註　1銀行細到像打密碼

全台有感降溫要來了　鄭明典貼圖：這支槽線夠深！

更多熱門

相關新聞

北部晚間起防較大雨勢　下周「入秋最強冷空氣」探15度

北部晚間起防較大雨勢　下周「入秋最強冷空氣」探15度

鳳凰颱風今晚登陸後，將逐漸減弱為熱帶性低氣壓，期間可能還有另一波共伴效應為北海岸及大台北帶來雨勢。明天東北季風影響，北部降雨持續，周末短暫趨緩，下周一將迎入秋以來最強冷空氣，各地低溫下探16度。

鳳凰颱風晚間快閃恆春　北部強降雨持續到明天

鳳凰颱風晚間快閃恆春　北部強降雨持續到明天

中南部今晚雨勢增多　鳳凰持續減弱「估深夜解除海陸警」

中南部今晚雨勢增多　鳳凰持續減弱「估深夜解除海陸警」

宜蘭豪雨下破紀錄「僅次梅姬」　氣象署：共伴效應加地形影響

宜蘭豪雨下破紀錄「僅次梅姬」　氣象署：共伴效應加地形影響

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

太子集團發聲明！否認一切違法行為

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

KK園區主謀引渡回中國　押送登機畫面曝

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面