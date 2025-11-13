今起2波東北季風接力　下周雨區擴大「低溫探15度」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天受東北季風影響，北部及宜蘭降雨增多，基隆北海岸、汐止及大台北山區有局部大雨或豪雨。周末降雨短暫趨緩、回溫，下周一將有入秋以來最強東北季風報到，屆時雨區擴大，低溫下探15度。

中央氣象署預報科長林秉煜表示，鳳凰颱風昨天晚間8時已減弱為熱帶性低氣壓，今天上午8時在石垣島附近海面減弱成一般低氣壓，已對台灣沒有影響。今天受東北季風影響，西半部、恆春半島、基隆北海岸、澎湖及金門還有8至9級強陣風，中部以北、東半部及馬祖也有長浪發生，提醒民眾留意。

林秉煜指出，今天北部天氣較不穩定，基隆北海岸、汐止及大台北山區有局部大雨或豪雨，中南部及花東轉為零星雨。周六、下周日東北季風減弱，降雨緩和。下周一另一波東北季風報到，各地低溫16至18度，為入秋後較涼空氣，預計影響到周三。

他表示，今天花東雲量較少，北部及宜蘭雲量偏多，有降雨情形，預計要明天才會趨緩。明天到下周日僅迎風面有零星雨，下周一東北季風南下，降雨範圍變廣，且周一、周二也要觀察是否有南邊上來的水氣，中南部降雨可能增加。

溫度方面，林秉煜指出，今天白天各地高溫22至23度，相較昨天降溫6、7度，感受偏涼，中部及東部也下降1、2度，預計周六就會回溫，下周一另一波冷空氣影響，周二、周三明顯降溫，各地低溫僅16至18度，沿海空曠地區可能再低1、2度。

