大阪世博吉祥物「a-We」變黑色搖滾風！休息2個月再闖芬蘭音樂節

▲大阪世博台灣吉祥物IP「a-We」，變身為「搖滾風黑色a-We」。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

曾在大阪世博擄獲大批粉絲的台灣吉祥物「a-We」，休息2個多月後再復出，變身為搖滾風格的「黑色a-We」，將前進芬蘭F:F:F音樂節，與「閃靈」樂團、芬蘭大使林昶佐在內的6組台灣、芬蘭樂團同台演出，未來將持續成為「台灣文化外交大使」。

▲文化部長李遠宣布「a-We」變身搖滾風復出。（圖／文化部）

文化部長李遠今（11日）現身F:F:F音樂節行前記者會，宣布人氣吉祥物「a-We」變身搖滾風，將於11月27日飛往芬蘭赫爾辛基，與「閃靈」樂團、芬蘭大使林昶佐在內的6組台灣、芬蘭樂團同台演出。還強調，台灣近期外交表現如猛虎出柙，結合文化力量後更能如虎添翼，未來將持續以文化作為外交推手，讓a-We成為「台灣文化外交大使」。

▲台灣文化吉祥物「a-We」在大阪世博期間人氣超高。（圖／文化部）

「a-We」的創意設計來自台灣地形板塊擠壓下誕生的生物，善於變形且充滿活力，象徵台灣面對困境時總能自處並找到出路。今年大阪世博期間，「We TAIWAN」團隊在大阪市中心舉辦為期3周的多元文化活動，涵蓋表演、科技、文學、電影及繪本，成功打響台灣名號。

其中「a-We」以療癒人心的氣球形象高掛空中，也在電車上陪伴通勤族，成為日本及國際旅客爭相收藏的小物，更在網路票選中，奪得各國吉祥物第3名佳績。

▼「a-We」獲得吉祥物人氣第3名，日本X網友以漫畫方式記錄。（圖／X @akasasimi）



李遠表示，民眾對「a-We」的熱情支持，文化部都聽見了，當初便承諾要讓a-We 繼續出征海外。這次它脫下療癒外衣，換上搖滾風格黑色造型、背著亮眼黃色電吉他，跟「閃靈」等台灣、芬蘭樂團合體，用音樂打動芬蘭觀眾。

▲▼大阪世博台灣吉祥物IP「a-We」變身為搖滾風，未來也持續成為台灣文化外交大使。（圖／文化部）

李遠還提到，奧地利曾因大使劉玄詠即興指揮演出，讓世界看見台灣文化的獨特魅力，而芬蘭擁有全球最高比例的重金屬樂團，大使林昶佐也將引領台灣樂團踏上國際舞台。期許「a-We」能成為台灣駐世界各地的文化外交代表，並透露a-We明年有望返台，正式登台亮相。

文化部進一步指出，F:F:F音樂節是「歐洲台灣文化年」活動之一，由外交部和文化部共同推廣，主辦單位包括外交部及中華文化總會。除了「閃靈」外，還有血肉果汁機、恆月三途、電子音樂製作人Sonia Calico、視覺藝術家紀昀（Asking Gee）、料理人索艾克、服裝設計師郭瑋、設計師李維錚及塗鴉藝術家BLACKZAO等跨界創作者參與。

▲「搖滾版黑色a-We」製作成徽章。（圖／文化部）

「搖滾版黑色a-We」也將製作成徽章，推出單顆及吉他彈片造型包裝，包含原型及珍奶款套組，相關消息也可至「文化總會」粉絲專頁查詢。

▼大阪世博台灣吉祥物IP「a-We」前進芬蘭F:F:F音樂節。（圖／文化部）