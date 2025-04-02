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保利香港拍賣2025春拍台北預展　名家珍藏與稀世瑰寶搶先曝光

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▲朱德群《溫和的展望》。（圖／保利香港拍賣提供，以下同）

消費中心／綜合報導

準備好見證那些超越時代的藝術瑰寶了嗎？保利香港拍賣2025春季拍賣台北預展，將於4月5日至6日一連兩天，在台北微風南山藝文展演中心3樓盛大舉行，涵蓋現當代藝術、中國古董珍玩、書畫、珠寶及鐘錶等領域，隆重呈獻一系列重量級作品，每一件都代表著頂級收藏的巔峰，多件拍賣焦點也搶先曝光，絕對是收藏家和藝術愛好者夢寐以求、不容錯過的盛事。

保利香港拍賣作為亞洲重要的藝術品拍賣行之一，近年有多項拍品刷新世界拍賣紀錄，2025春季拍賣揭幕在即，除了趙無極《1. 12. 81》、賈藹力《無題》等只有在香港預展展出外，台北預展匯聚了時下最熱門的國際當代藝術巨匠、二十世紀大師及陣容整齊的中國當代藝術家作品，其中，朱德群於巴黎維特里時期創作的《溫和的展望》，以流動藍調譜寫自然詩篇，畫作從深藍夜幕漸漸轉變為晨曦青輝，其間點綴著金紫色的筆觸，猶如破曉的曙光，巧妙地結合了水墨畫的靈動和油彩的厚重感，也凝鍊他七十餘年的人生體悟，把對陰陽的哲思轉化成色彩和光線的交響樂。

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▲謝景蘭《無題》。

現場還有兩幅《無題》作品，儘管都是「無題」，卻各自展現了藝術家獨特的藝術語言和創作理念，一幅來自於謝景蘭，她以宋代馬遠、夏圭的對角線構圖為基底，融合西方現代的色彩美學，運用水墨渲染出藍色海岸的層次感，彷彿能感受到海風輕拂，將書法轉化為現代抽象語彙；另一幅由梁遠葦所繪的《無題 2014.3》，她以獨特分段技法「從頂畫到底」，在畫布上重現織物細膩紋理，遠觀含蓄典雅，近看華麗璀璨，畫作中層層疊疊的花瓣，充滿了對時間與空間的哲學思考，堪稱是標誌性繁花系列的典範之作。

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▲梁遠葦《無題 2014.3》。

在中國古董珍玩的三大專場，藏家們將邂逅一件件令人驚嘆的珍品，每一件都代表著不同時代的藝術精髓和工藝巔峰，尤其以下5大高光拍品特別值得關注：清雍正 粉彩及琺瑯彩「梅竹先春」芝仙祝壽圖碗，結合粉彩與琺瑯彩的技法，繪製出細膩柔和的梅花仙竹，靈芝祥瑞，將文人雅趣完美融入瓷器之中，清雅脫俗。十一世紀 大理銅鎏金阿嵯耶觀音坐像，觀音面容慈祥，衣褶流暢，體現著虔誠與智慧。此尊坐姿觀音像具有典型的大理雕像特色，在同類造像中極為罕見。宋 銅錯金銀甪端形熏爐，造型威風凜凜，錯金銀工藝華美精緻，彰顯尊貴氣派，極有可能曾是宮廷陳設，彌足珍貴。明萬曆乙未年（1595年） 剔紅龍鳳紋盤，精湛雕工與繁複的華麗紋飾，寓意龍鳳呈祥，充滿濃厚的宮廷氣息。清乾隆 銅胎掐絲琺瑯老虎形水呈，琺瑯釉色艷麗純正，老虎造型栩栩如生，既可作為賞玩之物，亦可作為文房雅器。

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▲清雍正 粉彩及琺瑯彩「梅竹先春」芝仙祝壽圖碗。

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▲明萬曆乙未年（1595年） 剔紅龍鳳紋盤。

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▲清乾隆 銅胎掐絲琺瑯老虎形水呈。

本季拍品精彩紛呈，每一件拍品都如同一位古老的說書人，娓娓道來歷史的點滴，中國書畫部門此次也匯集歷朝書法、歷代名家佳構，精選了從唐宋元明到近現代的許多殿堂級書畫作品，不同時期、不同風格的精品力作，絕對值得藏家入手，展開一場與名家們的隔空對話。例如出自姜筠之手的《蘧莊圖卷》，不僅有吳昌碩題引首，還有康有為、鄭孝胥、樊增祥及陳三立等共三十餘名時人政要為之題跋，見當年龔氏權重一時，足見其珍貴程度。

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▲姜筠繪 吴昌碩 康有為等諸家題咏《蘧莊圖卷》。

沈周晚年的經典之作，以81歲高齡之姿創作的《落花詩卷》，除了充分展現他矢志不渝的藝術精神，他以「落花」為題發起的詩歌唱和，在吳門文壇引起熱烈迴響。倪瓚中年寫給朋友的《致茂實征君書札一通》，字裡行間流露出他迫切想與友人相見的期盼之情，這封書札更以小楷書寫，落筆精巧，工整秀麗，有歐體之風，與晚年作品中結體略扁、用筆豐厚的風格形成對比。

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▲沈周《落花詩卷》。

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▲倪瓚《致茂實征君書札一通》。

見證盛唐時期輝煌文化的《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經中》，這部經書為唐人寫本，經文以楷書書寫，書法遒麗婉轉，一紙二十六行，行十七字，全長共得五米餘，首尾俱全，保留原護首，保存狀態極佳，所用紙張為唐代經黃打紙，砑光上蠟，紙質瑩潤，此件作品不管是完整性、書法水平及紙張質地，都是不可多得的珍品，具有極高的收藏價值。

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▲（盛唐時期） 《千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經中》。

喜愛珠寶、鐘錶及手袋尚品的愛好者，難得一見的雅逸精品專為鑒賞家及收藏家而設，其稀有性值得細細品味之外，更要把握典藏傳承的機會，而領銜本次春拍在台北預展耀眼登場的焦點之作，首推價格最高、珍罕無比的天然「帝王綠」翡翠珠配紅寶石及鑽石項鏈，由43顆直徑約12.5mm的天然「帝王綠」翡翠珠串成，顆顆圓潤飽滿，碩大罕有，且大小均勻，色澤濃郁，翠綠欲滴，堪稱是翡翠中的極品，佩戴後更顯雍容優雅的氣質。

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▲天然「帝王綠」翡翠珠配紅寶石及鑽石項鏈，附香港玉石鑒定中心證書。

其他焦點拍品如18.39克拉艷彩黃色鑽石配鑽石戒指散發著令人目眩神迷的光彩，其鑲嵌的黃鑽被評為最高等級「艷彩黃色」，色澤如熔金傾瀉，均勻浸透、凝結成整顆鑽石，在光線折射下，宛若將陽光永恆地鐫刻於指尖。來自世界聞名的祖母綠產地哥倫比亞，格外引人注目的10.64克拉哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指，擁有令人驚豔的鮮豔綠色和極高的飽和度，晶體純淨無瑕，更難能可貴的是，它從未經過任何注油處理。

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▲18.39克拉艷彩黃色鑽石配鑽石戒指，附GIA證書。

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▲10.64克拉哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指，未經注油，附Gübelin及AGL證書。

一枚5.02克拉克什米爾藍寶石配鑽石戒指，則是經GÜBELIN和SSEF兩大國際權威寶石學機構的鑑定認證，藍寶石完全天然，沒有經過任何加熱處理，色澤深邃純淨、勻稱，為天然克什米爾藍寶石，極為稀有，在璀璨鑽石的點綴下更顯熠熠生輝。

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▲5.02克拉克什米爾藍寶石配鑽石戒指，附SSEF及Gübelin證書。

鐘錶部分，集結了來自Richard Mille、寶璣、勞力士等重要品牌時針，本季拍賣由Richard Mille型號RM033, 18k紅金鑲鑽石自動上弦鏤空腕錶領銜，延續經典鏤空設計，精密的機芯構造清晰可見，並採用5級鈦金屬打造機芯的底板、橋板和擺輪夾板，確保堅固性和精準度，特別的是，搭載微型擺陀的設計，讓錶殼厚度僅有6.3毫米，是品牌旗下最薄的錶款之一，從創新技術、精緻工藝到性能設計，都令人印象深刻。

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▲Richard Mille型號RM033, 18k紅金鑲鑽石自動上弦鏤空腕錶。

同場也將呈現寶璣Tourbillon Messidor, 型號5335BR/42/9W6, 18k紅金鏤空腕錶, 配陀飛輪，腕錶採用40毫米18k紅金錶殼，散發著優雅的氣息，錶盤6點鐘位置設有陀飛輪，也飾有手工雕刻的機芯，技術與藝術完美融合，每一處細節都令人讚嘆不已，彰顯了寶璣對卓越工藝的不懈追求，是一款真正的收藏級時計。

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▲寶璣Tourbillon Messidor, 型號5335BR/42/9W6, 18k紅金鏤空腕錶, 配陀飛輪。

從震懾人心的大師巨作、氣韻非凡的古董珍玩，再到閃耀奪目的珠寶鐘錶，保利香港拍賣2025春季拍賣台北預展，不僅是一場拍賣會，更是一場獨一無二的臻品盛宴，邀你近距離鑑賞魅力，感受歷史的脈搏、藝術的呼吸，為收藏增添更深層次的價值與意義。

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