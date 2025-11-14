　
政治

議員質疑預算歸零！高雄市府：隨新法上路調整　不影響市民權益

▲▼高市府駁預算「歸零」！已預先盤點調整　市民權益不受影響。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府駁預算「歸零」！重要項目已預先調整，市民權益不受影響。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（14）日表示，針對國民黨議員昨於社群指出多項市府預算「歸零」，質疑影響市民權益，相關指控與事實不符。市府強調，隨新版《財政收支劃分法》上路，中央提高統籌分配稅款並調整中央與地方權責，部分原由中央支應的計畫型補助改為地方自籌，高市府已預先盤點並完成預算調整，重要服務皆可持續推動，市民權益不會縮水。

高市府說明，國民黨議員指控農業局「1800萬友善動物保護計畫歸零」，事實上是因為農業部115年起停止原補助，並非市府刪除預算。高市府已增列「動物保護及寵物管理優化計畫」1316萬5千元，動保業務持續推動，僅是補助來源由中央改為地方，自籌經費已完整補上。

至於議員稱地政局「非都市土地違規查處作業費歸零」，市府表示，其同屬中央補助舊案逐年清理後自然結案的技術性調整。市府每年均固定編列約82萬元辦理日常違規查處，中央補助僅用於處理累積多年的舊案，預計於114年全數完成，因此115年起補助自然歸零，但市府正常查處工作不受影響。

衛生局方面，民代指控市府的急救站整備及人員訓練計畫明年歸零，實情是明年改由衛福部全額補助急救站經費2242萬元；長照預算部分，115年長照經費約85億餘元，較114年73億餘元增加近12億元，服務與補助額度均未縮減，所謂「縮減11億元」係將115年長照3.0與含補辦預算的114年長照2.0錯誤比較，與事實不符。

教育局被指「營養午餐國產食材溯源計畫歸零」，則是因中央依新版財劃法認定「三章一Q」補助為地方事務，自115年起不再以原計畫型補助支應。

市府已主動增列教育預算10.76億元，並透過統籌分配稅款、市府預算與基金餘額支應，持續補助每生每餐4元，確保營養午餐政策不變、品質不變、家長負擔不變。

高市府強調，市府團隊依法行政、依法接受議會監督，審查預算則是議員的法定職責。日前市府總預算因尚未獲同意交付審查而無法進入審議程序，期盼透過正常議事機制理性討論，確保市政運作順暢、確保市民權益。市府也樂於向議員與市民說明預算來源調整的背景，盼議員評論前能充分了解中央及地方財政制度因為立院修法造成的變化，避免不必要的誤解。

11/12 全台詐欺最新數據

頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費
誤信「新台幣洗成美金」　燒烤店老闆被騙1700萬
阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　霸氣金主：普發1萬全買光
未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了
數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　要求中央把錢補回去
命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

高雄預算長照補助教育經費動物保護中央分配

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

