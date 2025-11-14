快訊／康全電訊重大利空前爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

記者劉昌松／台北報導

通訊設備商康全電訊(8089)去年公告，澳洲客戶面臨清算重整，預計影響康全上億元營收，屬重大利空消息，康全任姓董事長、邱姓副董事長卻涉嫌在禁止交易期間，提前透過職員、親人賣出股票，合計規避股價損失上百萬元，台北地檢署14日指揮調查局搜索任、邱的辦公室與住處，並以內線交易罪嫌約談5名被告到案。

▲台北地檢署偵辦康全電訊內線交易案，約談董事長與副董事長到案說明。（示意圖／資料照）

據了解，康全電訊在2024年3月14日發布重訊，接獲澳洲客戶NetComm Wireless Pty Ltd清算管理人通知，NetComm聲請清算重整，康全清算帳務發現，將影響應收帳款及訂單備料存貨，合計金額約1.06億元，擬全數認列損失。康全當時公告指出，NetComm同年前2個月的銷售佔比為5.03%，比率不高，不會對公司業務、營運及資金產生重大影響。

但身兼母公司訊舟科技(3047)負責人的任姓董事長，疑似在重大訊息公告前後的禁止交易期間，指示2名女職員將帳戶中股票賣出，邱姓副董事長也透過親人帳戶賣股，2方各避損數十萬元。檢察官李堯樺14日指揮調查局台北市調處，兵分7路搜索任、邱等5被告住居所及辦公位置，並將被告約談到案，全案朝《證交法》內線交易罪嫌方向偵辦。