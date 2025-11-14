簡舒培爆北市社會局長涉違利益迴避　吹哨者還是蔣萬安競選幹部

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨市議員簡舒培今（14日）質詢時指出，社會局長姚淑文上任前擔任現代婦女基金會執行長，上任後竟直接將補助案給予該基金會，質疑沒有利益迴避，要求政風處啟動調查；簡更透露，此事就是蔣萬安過去市長競選團隊幹部向她爆料，該幹部也多次向蔣萬安呈報卻未獲處理。台北市長蔣萬安答詢時強調，不會包庇，會先來釐清案情。

簡舒培表示，市政府辦理標案或補助案件等計畫，應該要進行利益迴避，這是最基本的原則，但有民眾向她陳情，指2023年因「Me too」風波，台北市社會局辦理「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」計畫，委託現代婦女基金會辦理，但姚淑文過去曾經擔任該基金會執行長。她說，過去姚淑文擔任執行長時，現代婦女基金會也承攬台北市家庭暴力暨性侵害防治中心的「性侵被害人保護服務方案」計畫，而「性侵被害人保護服務方案」當中3位專職人員，竟有2位同時也兼任「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」專案人員，領兩份錢。

簡舒培指出，2023年「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」是補助辦理計畫，預算104萬元，用補助案的方式請該基金會辦理，到2024、2025年，則改用限制招標，全部讓現代婦女基金會得標，社會局長姚淑文這樣難道沒有瓜田李下嗎？蔣萬安則回應，要去了解一下事實經過，以及相關規定。

簡舒培也透露，檢舉案就是過去蔣萬安競選團隊的幹部所陳情，該幹部也多次跟蔣萬安反映，但蔣完全沒有反應，這已經違反公職人員利益迴避辦法，要求政風處應該立即調查。蔣萬安重申，要先來了解狀況。

簡舒培痛批，蔣萬安連叫政風處啟動調查都不敢，姚淑文是蔣萬安任命的，事證很明確，這樣瓜田李下的情事就應該要辦！請市長不要包庇，政風處立即啟動調查，如果姚淑文所為合法，那恰好也還給姚一個公道。

▲台北市長蔣萬安赴市議會市政報告，議員簡舒培質疑台北市社會局長姚淑文（右）涉嫌未利益迴避。（資料照／記者李毓康攝）