　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

簡舒培爆北市社會局長涉違利益迴避　吹哨者還是蔣萬安競選幹部

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨市議員簡舒培今（14日）質詢時指出，社會局長姚淑文上任前擔任現代婦女基金會執行長，上任後竟直接將補助案給予該基金會，質疑沒有利益迴避，要求政風處啟動調查；簡更透露，此事就是蔣萬安過去市長競選團隊幹部向她爆料，該幹部也多次向蔣萬安呈報卻未獲處理。台北市長蔣萬安答詢時強調，不會包庇，會先來釐清案情。

簡舒培表示，市政府辦理標案或補助案件等計畫，應該要進行利益迴避，這是最基本的原則，但有民眾向她陳情，指2023年因「Me too」風波，台北市社會局辦理「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」計畫，委託現代婦女基金會辦理，但姚淑文過去曾經擔任該基金會執行長。她說，過去姚淑文擔任執行長時，現代婦女基金會也承攬台北市家庭暴力暨性侵害防治中心的「性侵被害人保護服務方案」計畫，而「性侵被害人保護服務方案」當中3位專職人員，竟有2位同時也兼任「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」專案人員，領兩份錢。

簡舒培指出，2023年「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」是補助辦理計畫，預算104萬元，用補助案的方式請該基金會辦理，到2024、2025年，則改用限制招標，全部讓現代婦女基金會得標，社會局長姚淑文這樣難道沒有瓜田李下嗎？蔣萬安則回應，要去了解一下事實經過，以及相關規定。

簡舒培也透露，檢舉案就是過去蔣萬安競選團隊的幹部所陳情，該幹部也多次跟蔣萬安反映，但蔣完全沒有反應，這已經違反公職人員利益迴避辦法，要求政風處應該立即調查。蔣萬安重申，要先來了解狀況。

簡舒培痛批，蔣萬安連叫政風處啟動調查都不敢，姚淑文是蔣萬安任命的，事證很明確，這樣瓜田李下的情事就應該要辦！請市長不要包庇，政風處立即啟動調查，如果姚淑文所為合法，那恰好也還給姚一個公道。

▲▼台北市長蔣萬安赴市議會專案報告，右為台北市社會局長姚淑文。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會市政報告，議員簡舒培質疑台北市社會局長姚淑文（右）涉嫌未利益迴避。（資料照／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣
快訊／坤達、修杰楷、陳柏霖全起訴　12人名單曝光
4顆黃金果988元　攤商喊冤曝原因：賴清德來也一樣
「1萬紅包塞嘴」老母悶死腦麻兒！習俗曝光：陰間的生活費
台北市確定不會加碼普發現金！　蔣萬安認「任期內不會發放」
板橋小六生「揮美工刀嗆老師」　教育局曝原因：家長已致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍持續赴宜蘭、花蓮救災　今出動1144官兵、346件裝備載具

快訊／美國務院批准3.3億美元對台軍售　國防部感謝

簡舒培爆北市社會局長涉違利益迴避　吹哨者還是蔣萬安競選幹部

台北市確定不會加碼普發現金！　蔣萬安認「任期內不會發放」

蓋光電板一定要環評　民眾黨團提光電三法修法今拼三讀

暗酸民進黨比中共獨裁？　陳佩琪舉沈伯洋：被通緝還行動自由沒關押

國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

網友造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講事件　登上法國最大媒體「法新社」

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

遭3度逼問沈伯洋選北市！蔣萬安尬「沒在想選舉」　李四川也笑了

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

國軍持續赴宜蘭、花蓮救災　今出動1144官兵、346件裝備載具

快訊／美國務院批准3.3億美元對台軍售　國防部感謝

簡舒培爆北市社會局長涉違利益迴避　吹哨者還是蔣萬安競選幹部

台北市確定不會加碼普發現金！　蔣萬安認「任期內不會發放」

蓋光電板一定要環評　民眾黨團提光電三法修法今拼三讀

暗酸民進黨比中共獨裁？　陳佩琪舉沈伯洋：被通緝還行動自由沒關押

國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

網友造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講事件　登上法國最大媒體「法新社」

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

遭3度逼問沈伯洋選北市！蔣萬安尬「沒在想選舉」　李四川也笑了

道奇教頭羅伯斯：個人希望大谷不要參加WBC　尤其是投球

Google怒告中國駭客！3年騙走300億　手法曝光

寇乃馨親夫妻明算帳！　「3小時2100萬」跟黃國倫共創金流

伊能靜「聽兒子真情告白」淚崩：沒給完整家庭，但愛只會更多

黑豹旗／從領先被逆轉到延長再翻盤　成功商水氣走中山工商闖16強

快訊／閃兵案再偵結！坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴　12人名單曝光

要求加薪！美國星巴克1000多名員工罷工　涉及至少40城市

國軍持續赴宜蘭、花蓮救災　今出動1144官兵、346件裝備載具

巴黎街頭偶遇鄭芯恩！網友驚呼：「超美」竟是她為思薇爾拍大片

快訊／美國務院批准3.3億美元對台軍售　國防部感謝

【帝王蟹舉螯求生】網紅生鮮超市凌晨火警！ 整缸海鮮慘變「隔水加熱」

政治熱門新聞

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

八炯稱赴中自首？回嗆懸賞通緝獎金少

王義川質疑北市府圖利　黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的人

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

即／前環保署長林俊義辭世　享壽87歲

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

新埔鎮長違法兼職當豬腳店負責人　監察院通過彈劾

台灣民意民調／普發一萬誰功勞？　37.5%歸功在野黨、22.7%執政黨

黃敬平節目影射「沈伯洋領CIA錢」　名嘴暴怒：民代不該拿謠言鬼扯

中國懸賞百萬抓網紅八炯、閩南狼　律師：國人若配合最重5年徒刑

台北市確定不會加碼普發現金　蔣萬安認「任期內不會發放」

沈伯洋不怕中共全球抓捕　林佳龍揭海外通緝引渡「2條件」

更多熱門

相關新聞

台北市確定不會加碼普發現金　蔣萬安認「任期內不會發放」

台北市確定不會加碼普發現金　蔣萬安認「任期內不會發放」

中央普發現金1萬已經陸續發放，台北市議會民進黨團日前提案普發2.1萬元，國民黨團也提案要普發現金但未明列金額。民進黨台北市議員洪健益今（14日）質詢蔣萬安，這屆任期僅剩1年2個月，中央每年都有撥補經費，因此台北市是否仍有機會普發現金？蔣萬安答詢回應，依主計處及財政局完整評估結果，台北市整體財政狀況與負債情形「目前沒有條件發放現金」。洪健益追問，「也就是你任內不會發？」蔣萬安點頭默認。

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

遭逼問沈伯洋選北市　蔣萬安尬笑：沒在想選舉

遭逼問沈伯洋選北市　蔣萬安尬笑：沒在想選舉

高嘉瑜爆敬老金網站寫上海市　社會局開嗆

高嘉瑜爆敬老金網站寫上海市　社會局開嗆

王義川稱輝達案圖利　蔣萬安打臉：賴清德也支持

王義川稱輝達案圖利　蔣萬安打臉：賴清德也支持

關鍵字：

蔣萬安社會局姚淑文簡舒培

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

最難交到知心好友星座Top 3

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面