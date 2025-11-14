王義川稱輝達案圖利　蔣萬安打臉：中央從賴清德到行政院都支持

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達總部將落腳北士科T17、T18，北市府與擁有地上權的新壽達成合意解約，「分手費」44.34億元，北市議會已於日前無異議通過備查。民進黨立委王義川卻質疑，有沒有圖利或違反相關法令的問題？台北市長蔣萬安今（14日）赴議會備詢，國民黨市議員汪志冰質詢時批，打臉行政院跟賴清德，每個都被王義川打到變豬頭，「憨川」人如其名，蔣則說，中央從賴清德到行政院也都表態支持，若經過這樣嚴謹的程序，都還要有人說違法，那更代表北市府的全力以赴是對的。

王義川12日晚於Threads貼文，表示一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標，經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商解約，市府再以Y元不用招標直接指定給B廠商，然後市政府、市議會都拍拍手。

王義川質疑，上面那些A、B、X、Y都可以這麼隨性？「那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！然後都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？ 」王批評，有沒有公務員覺得，如果是自己，敢承辦這個案子啊？每一步都在法規邊緣。

蔣萬安上午赴議會專案報告受訪，被問王義川質疑市府圖利、王義川是否想選？蔣萬安說，今天到議會來，剛好問問民進黨團議員的意見。

蔣萬安備詢時則強調，整個過程中都很嚴謹，也有正式發文給行政院、內政部，內政部也回覆認同北市府可以設定地上權的辦法，也謝謝議會不分黨團通過經費備查，中央從賴清德到行政院也都表態支持，若經過這樣嚴謹的程序，都還要有人說違法，那更代表北市府的全力以赴是對的。議員汪志冰痛批，王義川打臉行政院跟賴清德，每個都被王義川打到變豬頭，憨川人如其名！蔣萬安回應，「我們一定是依照合法合規的程序。」

汪志冰最後表示，佩服蔣萬安跟李四川及北市團隊未卜先知，防火牆都有建好，整體表現非常肯定。