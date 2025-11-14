　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

IPAC通過台海宣言！點名北京不得破壞現狀　蕭美琴致詞受矚目

▲▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者張方瑀／綜合報導

跨國對中政策倡議組織「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）本月7至8日於布魯塞爾舉行年度峰會，並正式通過台灣海峽「現狀維持宣言」。宣言核心強調，各國必須明確定義「現狀」為何，才能有效阻止北京以各種方式侵蝕台海和平。

IPAC在國際政壇以對中國立場強硬聞名，成員涵蓋歐洲、亞洲、美洲與非洲多國現任議員。此次峰會共有28國代表出席，副總統蕭美琴也受邀到場發表演說，這是台灣自去年加入IPAC後首次以會員國身分參與峰會。

明確定義「現狀」　宣言列出多項可能危害台海穩定的行為

根據峰會通過的宣言，各國議員除了重申反對任何單方面改變現狀的行為外，也指出破壞現狀不只限於武力攻擊。宣言提到，中國近期行動已顯示「各國有必要清楚界定現狀」。

宣言進一步明列多項「破壞現狀」的行為，包括阻止台灣行使自主治理、阻擋台灣進行邊境與領海管控、讓台灣無法維持正常經濟運作或抵禦惡意政治干預、阻撓台灣與其他國家建立實質關係、限制各國自由與台灣互動，還有以脅迫方式逼迫台灣接受未經人民同意的政治安排

宣言指出，只要北京出現上述行為，即構成「破壞現狀」，國際社會必須採取「等比例」回應；無論是奪取離島、封鎖、禁運、干預治理等任何強制手段，都被形容為「不可容忍」。

籲民主國家制定共同戰略　明確對北京傳達代價

宣言也呼籲各民主國家儘速擬定「共同戰略」，在國際間一致確認何謂台海現狀，並明確向北京發出訊號：只要升高局勢，就會面臨沈重的政治與經濟成本。

此外，各國政府需確保台海航行自由，並評估若爆發危機，將使本國承受哪些經濟風險，且必須公開評估結果。

宣言另特別強調，各國應抵制北京曲解國際法的做法，尤其是對聯合國大會2758號決議的錯誤詮釋，並重申以武力對台行動違反《聯合國憲章》原則。

IPAC陣容再擴大　已有43國、約300名議員加入

IPAC此次也公布組織規模進一步成長。自去年台北峰會至今，包括愛沙尼亞、拉脫維亞、塞爾維亞、斐濟、尚比亞、辛巴威與巴拿馬等7國加入，使成員國總數達43個國家與跨國議會，共約300名議員參與。

各國代表在會中一致強調，台灣及周邊區域的和平穩定，已是全球安全的重要支柱。

11/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

