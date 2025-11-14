五口命案王家被騙買639萬黃金！1年狂刷卡53次　奪命明細曝光　

▲五口命案李女帶王家去刷黃金總計53次、639萬。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市五口命案偵結，李姓團購主遭求處15年刑期。檢警發現，李女利用黃金代購詐術，自稱是要利用價差賺取獲利，每次都誆騙王家刷一筆可賺最高8千元佣金，王家自去年6月到死前，總計刷了53筆、買了639萬黃金，而李女拿到黃金後，馬上金子賣掉變現，還債、補錢，整天「挖東牆補西牆」，被抓包後，又開始恐嚇王家，手法十分惡劣。

專案小組追查，李女在去年6月接觸王家大姊、二姊以及王母，先是以投資團購事業，可以每月穩定獲利10％為由吸引王家人加入。王母陸續以王父名義開出43萬2千元、30萬、10萬元支票，王家二女兒也以刷卡方式投資30萬元。

之後，李女再介紹「黃金投資」給王家人，騙稱每月刷1兩黃金（約10萬台幣）可以賺取最高8千元佣金，王家人信以為真，到銀樓購入黃金後，再交給李女，李女拿到現金後，轉作他用，拿去擺平其他債務或是家用。

▲李女不斷帶被害人去購買黃金，轉手變現，再拿現金四處利用。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



回過頭，李女起初當然會協助王家人繳納卡費，並且如實給付約定好之佣金。仔細查看，王家幾乎從去年6月開始，每月都會數次刷卡購買黃金，李女將人帶至各銀樓，最少消費1萬多，最大筆有王母一次就刷了41萬元的黃金，總計53筆、639萬元，王父與王家小弟，參與情況最少，各只有一筆。

然而，李女四處誆騙，把黃金賣掉後變現，等於手上有源源不絕的資金流，再加上其他10多名受害者也有資金進入，整天「挖東牆補西牆」，李女甚至也會把黃金拿去當鋪質押，再借更多錢。

李女正是因為自身有大量債務，想出此舉套現，四處還債，不斷尋找目標，王家人就成為李女眼中肥羊。雖實際放入口袋金額不多，但李女也自知，此方法會有露餡一天，直到王家人起疑，就開始恐嚇，要求王家人繳納530萬以上「違約金」，逼得王家喘不過氣。

▲李女帶各被害人前往銀樓購買黃金，圖為李女四處尋找王家人。（圖／民眾提供）



李女於偵查中辯稱，自己是銀樓VIP，可以用較高價格出售黃金，賺取價差，但是各銀樓均打臉李女，否認有「VIP」特權，且黃金買賣都是公開透明價。

李女說自己是看準黃金漲價，才會進場投資。但檢方認為，李女是以保證獲利吸引民眾上當，又李女甚至曾帶著其他被害人，現場買、現場賣，根本就是為了套現，並非投資。