社會 社會焦點 保障人權

五口命案王家被騙買639萬黃金！1年狂刷卡53次　奪命明細曝光　

▲▼五口命案。（圖／記者許權毅攝）

▲五口命案李女帶王家去刷黃金總計53次、639萬。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市五口命案偵結，李姓團購主遭求處15年刑期。檢警發現，李女利用黃金代購詐術，自稱是要利用價差賺取獲利，每次都誆騙王家刷一筆可賺最高8千元佣金，王家自去年6月到死前，總計刷了53筆、買了639萬黃金，而李女拿到黃金後，馬上金子賣掉變現，還債、補錢，整天「挖東牆補西牆」，被抓包後，又開始恐嚇王家，手法十分惡劣。

專案小組追查，李女在去年6月接觸王家大姊、二姊以及王母，先是以投資團購事業，可以每月穩定獲利10％為由吸引王家人加入。王母陸續以王父名義開出43萬2千元、30萬、10萬元支票，王家二女兒也以刷卡方式投資30萬元。

之後，李女再介紹「黃金投資」給王家人，騙稱每月刷1兩黃金（約10萬台幣）可以賺取最高8千元佣金，王家人信以為真，到銀樓購入黃金後，再交給李女，李女拿到現金後，轉作他用，拿去擺平其他債務或是家用。

▲▼五口命案,5口命案,李女。（圖／記者許權毅攝）

▲李女不斷帶被害人去購買黃金，轉手變現，再拿現金四處利用。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

回過頭，李女起初當然會協助王家人繳納卡費，並且如實給付約定好之佣金。仔細查看，王家幾乎從去年6月開始，每月都會數次刷卡購買黃金，李女將人帶至各銀樓，最少消費1萬多，最大筆有王母一次就刷了41萬元的黃金，總計53筆、639萬元，王父與王家小弟，參與情況最少，各只有一筆。

然而，李女四處誆騙，把黃金賣掉後變現，等於手上有源源不絕的資金流，再加上其他10多名受害者也有資金進入，整天「挖東牆補西牆」，李女甚至也會把黃金拿去當鋪質押，再借更多錢。

李女正是因為自身有大量債務，想出此舉套現，四處還債，不斷尋找目標，王家人就成為李女眼中肥羊。雖實際放入口袋金額不多，但李女也自知，此方法會有露餡一天，直到王家人起疑，就開始恐嚇，要求王家人繳納530萬以上「違約金」，逼得王家喘不過氣。

▲李女帶各被害人前往銀樓購買黃金，圖為李女四處尋找王家人。（圖／民眾提供）

李女於偵查中辯稱，自己是銀樓VIP，可以用較高價格出售黃金，賺取價差，但是各銀樓均打臉李女，否認有「VIP」特權，且黃金買賣都是公開透明價。

李女說自己是看準黃金漲價，才會進場投資。但檢方認為，李女是以保證獲利吸引民眾上當，又李女甚至曾帶著其他被害人，現場買、現場賣，根本就是為了套現，並非投資。

姓名 日期 店家名稱 金額
王家大姊 113年6月28日 寶○銀樓中正店 1萬5,000元
王家大姊 113年7月26日 寶○銀樓中正店 4萬4,000元
王家大姊 113年7月31日 寶○銀樓中正店 5,400元
王家大姊 113年10月27日 佳○珠寶銀樓 1萬元
王家大姊 114年6月7日 ○昌珠寶 5萬元
王家大姊 114年6月7日 ○昌珠寶 3萬元
王家二姊 113年7月1日 寶○銀樓中正店 10萬7,300元
王家二姊 113年7月30日 寶○銀樓中正店 1萬元
王家二姊 113年7月30日 寶○銀樓中正店 5萬3,000元
王家二姊 113年7月31日 寶○銀樓中正店 4萬8,000元
王家二姊 113年7月31日 寶○銀樓中正店 4萬8,000元
王家二姊 113年8月21日 老○山 10萬6,000元
王家二姊 113年9月12日 金○○銀樓第二分店 5萬元
王家二姊 113年9月12日 聖○銀樓 3萬元
王家二姊 113年10月7日 ○昌珠寶 4萬5,000元
王家二姊 113年10月15日 ○昌珠寶 5萬元
王家二姊 113年10月25日 佳○珠寶銀樓 7萬5,000元
王家二姊 113年11月11日 佳○珠寶銀樓 5萬8,000元
王家二姊 113年11月11日 佳○珠寶銀樓 3萬3,000元
王家二姊 113年12月18日 佳○珠寶銀樓 9萬元
王家二姊 114年2月13日 佳○珠寶銀樓 12萬元
王家二姊 114年3月18日 佳○珠寶銀樓 12萬元
王家二姊 114年4月19日 金○○銀樓第二分店 12萬元
王家二姊 114年5月26日 寶○珠寶 12萬600元
凃女（王母） 113年7月9日 寶○銀樓中正店 19萬6,730元
凃女（王母） 113年7月11日 寶○銀樓中正店 14萬元
凃女（王母） 113年7月18日 寶○銀樓中正店 10萬2,400元
凃女（王母） 113年8月19日 寶○銀樓中正店 20萬5,900元
凃女（王母） 113年8月26日 寶○銀樓中正店 10萬3,480元
凃女（王母） 113年8月27日 寶○銀樓中正店 10萬3,480元
凃女（王母） 113年9月12日 金○○銀樓第二分店 21萬元
凃女（王母） 113年9月12日 聖○銀樓 10萬3,000元
凃女（王母） 113年9月14日 聖○銀樓 8萬6,345元
凃女（王母） 113年9月18日 佳○珠寶銀樓 10萬4,000元
凃女（王母） 113年10月23日 佳○珠寶銀樓 41萬6,000元
凃女（王母） 113年10月23日 佳○珠寶銀樓 12萬元
凃女（王母） 113年11月26日 佳○珠寶銀樓 8萬2,160元
凃女（王母） 113年11月18日 佳○珠寶銀樓 30萬
凃女（王母） 113年11月19日 佳○珠寶銀樓 32萬6,560元
凃女（王母） 113年12月10日 佳○珠寶銀樓 3萬元
凃女（王母） 113年12月18日 佳○珠寶銀樓 31萬元
凃女（王母） 113年12月18日 佳○珠寶銀樓 31萬元
凃女（王母） 113年12月24日 佳○珠寶銀樓 13萬元
凃女（王母） 113年12月24日 佳○珠寶銀樓 6萬元
凃女（王母） 113年12月24日 佳○珠寶銀樓 6萬元
凃女（王母） 114年1月22日 佳○珠寶銀樓 40萬元
凃女（王母） 114年1月22日 佳○珠寶銀樓 36萬元
凃女（王母） 114年1月23日 佳○珠寶銀樓 8萬元
凃女（王母） 114年3月28日 佳○珠寶銀樓 12萬5,000元
凃女（王母） 114年4月1日 金○○銀樓第二分店 32萬5,000元
凃女（王母） 114年5月30日 金○○銀樓第二分店 3萬5,000元
王父 114年3月28日 佳○珠寶銀樓 7萬7,000元
王家小弟 114年6月23日 老○山 5萬2,200元

快訊／豐原五口命案主謀李女不認罪　檢起訴求刑15年堪比殺人罪

豐原五口走絕路！女團購主狠詐1536萬惡行曝　毫無悔意不用償命

用死讓其他人不再被傷害！五口命案家人無聲吶喊：到死不知欠何債

五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣

五口命案王家「怪自己笨」走上絕路　檢察官悲憐：是李女太壞

 

五口命案王家怪自己笨　檢：是李女太惡

五口命案王家怪自己笨　檢：是李女太惡

台中市五口命案主嫌李女遭台中地檢署起訴，還被檢察官具體求處15年刑期。王家大姊死前寫下「我們笨、被騙，用死亡面對」一席話讓承辦檢察官也不忍心，強調全案不是王家人笨，應歸咎李女的「惡」，痛罵李女用詐術、恫嚇，陷被害人於絕路，惡性重大。

82歲豐腴嬤成乾屍「只剩一小袋」白狗陪葬

82歲豐腴嬤成乾屍「只剩一小袋」白狗陪葬

沒領重陽禮金嬤孤獨死　志工2周前曾訪視

沒領重陽禮金嬤孤獨死　志工2周前曾訪視

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了

五口命案李女恐嚇「讓你看抓狂的菲菲」

五口命案李女恐嚇「讓你看抓狂的菲菲」

