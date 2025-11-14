　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控北市府網站出現「上海市」翻車　高嘉瑜不認錯：網頁應禁止翻譯

▲民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描後，竟出現「上海市區公所」字樣。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描後，竟出現「上海市區公所」字樣。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者郭運興／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜13日秀出北市府網站截圖指出，有民眾投訴，掃描北市重陽敬老禮金傳單QR碼後，網頁竟出現「上海市各區公所」字樣，是駭客入侵還是廠商問題？北市社會局則澄清，消息並非事實，有心人士利用Chrome網站翻譯設定問題，或刻意後製圖片，造成混淆。對此，高嘉瑜痛批，北市府傲慢心態，事實是手機啟動自動翻譯，可能就會出現台北市被翻譯成上海市，台北市府應在網頁設定禁止翻譯或強制中文瀏覽，就可以避免這樣的情況。

高嘉瑜13日先是發文指出，有民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描之後，竟然出現「上海市區公所」字樣，「雙城論壇還沒辦，台北市竟已變成上海市，難道是響應習近平的『共進統一』嗎」？

高嘉瑜質疑，雖然現在台北市社會局網頁已經更正，但台北市政府還是應該說清楚，為什麼台北市會變成上海市？為什麼「四邊包繩不打洞」又重演？是駭客入侵還是廠商問題？為什麼這種低級錯誤一再發生？

北市社會局澄清，經查證，網頁後台系統，未曾有「上海市區公所」相關文字紀錄，消息所稱並非事實，可能為有心人士利用Chrome網站翻譯設定問題，或刻意後製圖片，造成混淆，意圖可議；社會福利本為良善，卻遭有心人士刻意扭曲，已經損害市府聲譽，更引起民眾不必要臆測。

對此，高嘉瑜發文回應，北市府傲慢的心態像極大全聯，北市府網頁出現上海市字樣，不是「子虛烏有」，更不是「有心人士」刻意為之，而是年長市民在掃描市府重陽敬老金QR碼後，出現的網頁，當下擔心遭到詐騙，更疑惑台北市政府網頁為何出現「上海市」區公所，因此向她投訴。

高嘉瑜表示，北市府該做的是說明與研究更完善的設計，避免民眾陷入詐騙恐慌，而不是先指責民眾，更令人不解的是，北市府說會有「上海市區公所」字樣出現為Chrome網站翻譯設定問題，須將偵測文字改為俄文才會呈現此字樣。

高嘉瑜指出，自己也詢問過長輩，是用手機直接掃描QR碼上網看到「上海市區公所」的字樣，並沒有設定成俄文。試問一般市民又怎會知道為何「台北市」會被翻譯成「上海市」？難道這是一般人的常識嗎？北市府在講什麼又有多少民眾聽得懂？民眾有所懷疑跟質疑再正常不過！

高嘉瑜強調，這是台北市長輩真實遇到的問題，難道台北市民遇到問題市政府都不用檢討自己，而是先指責市民？這是什麼傲慢的政府，跟大全聯的心態如出一轍，以後北市府要不要也改成「大市府」！

未料，高嘉瑜臉書仍遭網友洗版，她再度說明，經過許多網友的指正，終於發現問題所在，並非如台北市政府瞎扯的刻意設定成俄文，才會發生這樣的情況。台北市政府的說明，也代表他們根本沒有真正了解問題的所在，也沒有考量到年長者使用手機的經驗以及可能會發生的狀況！

高嘉瑜指出，事實是手機在啟動自動翻譯的時候，可能就會出現台北市被翻譯成上海市，跟是不是設定俄文一點關係都沒有，更不是有心人刻意為之。

高嘉瑜認為，許多民眾或長者可能並不清楚，貿然打開台北市政府網站，卻發現變成上海市，當然會以為是詐騙網站，也會引起誤會。

高嘉瑜建議，台北市政府應該要告知民眾可能的狀況，甚至在網頁設定禁止翻譯或強制中文瀏覽，就可以預防或避免這樣的情況。

高嘉瑜強調，這個問題可能發生在任何台北市民身上，市府應該要提醒市民或盡力避免這樣的情況，而非將發現問題的民眾都當成「有心人士」。

▼高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「剩一小袋」　忠心白狗共赴黃泉
28歲正妹AV女優驚傳過世！　好友悲痛證實
國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人讚：多拍
王義川改口！「只是提醒」：北市府方向是對的
快訊／確定了！「卡仔」正式加入WBC美國隊
水費6000度！台中82歲嬤孤獨死　社工2周前敲門無回應
740萬奧迪自撞竟詐保140萬！　4連霸民代下場慘了
台北看守所誤放人犯！　緊急道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

網友造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講事件　登上法國最大媒體「法新社」

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

遭3度逼問沈伯洋選北市！蔣萬安尬「沒在想選舉」　李四川也笑了

控北市府網站出現「上海市」翻車　高嘉瑜不認錯：網頁應禁止翻譯

李淳解析「台灣模式」　台積電大舉赴美是殺雞取卵不利美國勝出

沈伯洋今返國　指中共來不及反應「要跟蹤應該沒那麼容易」

鄭麗文遭打臉！藍委曝最新民調57%挺增加國防預算　35%不贊成

普發1萬「最大功臣是人民」　黃國昌嗆民進黨無恥收割

中國懸賞百萬抓網紅八炯、閩南狼　律師：國人若配合最重5年徒刑

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

網友造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講事件　登上法國最大媒體「法新社」

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

遭3度逼問沈伯洋選北市！蔣萬安尬「沒在想選舉」　李四川也笑了

控北市府網站出現「上海市」翻車　高嘉瑜不認錯：網頁應禁止翻譯

李淳解析「台灣模式」　台積電大舉赴美是殺雞取卵不利美國勝出

沈伯洋今返國　指中共來不及反應「要跟蹤應該沒那麼容易」

鄭麗文遭打臉！藍委曝最新民調57%挺增加國防預算　35%不贊成

普發1萬「最大功臣是人民」　黃國昌嗆民進黨無恥收割

中國懸賞百萬抓網紅八炯、閩南狼　律師：國人若配合最重5年徒刑

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

大谷翔平又全包！連3年5冠前所未見　一天狂收4獎「感謝大家」

孫儷帥兒14歲了！慶生照露逆天高顏值…罕吐育兒辛酸：繃不住哭了

騎上人行道2分鐘被檢舉3次　騎士喊冤「前方堵塞」被打臉

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕　姓名同音1字「加購拉麵享5折」

比馬桶把手還髒！　飯店吹風機「黴菌細菌全吹頭上」恐掉髮

女在家遭「電鋸分屍」爆血慘死　男友驚恐自首：她被惡靈附身

女童要小心了！韓淫魔趙斗淳「精神病惡化」外出　就連妻子也離家

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐　大嗑A5和牛、鱈場蟹和龍蝦

雙金歌王沈文程同框交通部長　對談「高齡換照」：非限制開車　

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

政治熱門新聞

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

八炯稱赴中自首？回嗆懸賞通緝獎金少

王義川質疑北市府圖利　黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的人

即／前環保署長林俊義辭世　享壽87歲

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

新埔鎮長違法兼職當豬腳店負責人　監察院通過彈劾

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

台灣民意民調／普發一萬誰功勞？　37.5%歸功在野黨、22.7%執政黨

黃敬平節目影射「沈伯洋領CIA錢」　名嘴暴怒：民代不該拿謠言鬼扯

沈伯洋不怕中共全球抓捕　林佳龍揭海外通緝引渡「2條件」

防太子洗錢案衝擊國際評比　政院喊話

台灣年總工時2030小時　世界第五多

「龍燮不合」瘋傳　吳釗燮老婆發聲駁：到了眾口鑠金可怕程度

更多熱門

相關新聞

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

輝達總部將落腳北士科T17、T18，北市府與擁有地上權的新壽達成合意解約，「分手費」44.34億元，北市議會已於日無異議通過備查。綠委王義川卻發文質疑，有沒有圖利或違反相關法令的問題？引發批評，就連黨內也不認同。對此，王義川今（14日）受訪時改口稱，為經濟發展招商，全民樂見也支持，只是提醒不要讓基層公務員為難，「所以北市府這幾個月修改內部相關規定，這方向都是對的，蔣萬安是學法律的，有十足把握就勇敢推進，這沒問題」。

高嘉瑜爆敬老金網站寫上海市　社會局開嗆

高嘉瑜爆敬老金網站寫上海市　社會局開嗆

王義川稱輝達案圖利　蔣萬安打臉：賴清德也支持

王義川稱輝達案圖利　蔣萬安打臉：賴清德也支持

王義川暗指北市府圖利輝達　李四川超無奈

王義川暗指北市府圖利輝達　李四川超無奈

王義川質疑北市府圖利　黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的人

王義川質疑北市府圖利　黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的人

關鍵字：

高嘉瑜北市府翻譯上海市敬老金

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

最難交到知心好友星座Top 3

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面