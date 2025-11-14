控北市府網站出現「上海市」翻車　高嘉瑜不認錯：網頁應禁止翻譯

▲民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描後，竟出現「上海市區公所」字樣。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者郭運興／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜13日秀出北市府網站截圖指出，有民眾投訴，掃描北市重陽敬老禮金傳單QR碼後，網頁竟出現「上海市各區公所」字樣，是駭客入侵還是廠商問題？北市社會局則澄清，消息並非事實，有心人士利用Chrome網站翻譯設定問題，或刻意後製圖片，造成混淆。對此，高嘉瑜痛批，北市府傲慢心態，事實是手機啟動自動翻譯，可能就會出現台北市被翻譯成上海市，台北市府應在網頁設定禁止翻譯或強制中文瀏覽，就可以避免這樣的情況。

高嘉瑜13日先是發文指出，有民眾投訴台北市重陽敬老禮金傳單QR碼掃描之後，竟然出現「上海市區公所」字樣，「雙城論壇還沒辦，台北市竟已變成上海市，難道是響應習近平的『共進統一』嗎」？

高嘉瑜質疑，雖然現在台北市社會局網頁已經更正，但台北市政府還是應該說清楚，為什麼台北市會變成上海市？為什麼「四邊包繩不打洞」又重演？是駭客入侵還是廠商問題？為什麼這種低級錯誤一再發生？

北市社會局澄清，經查證，網頁後台系統，未曾有「上海市區公所」相關文字紀錄，消息所稱並非事實，可能為有心人士利用Chrome網站翻譯設定問題，或刻意後製圖片，造成混淆，意圖可議；社會福利本為良善，卻遭有心人士刻意扭曲，已經損害市府聲譽，更引起民眾不必要臆測。

對此，高嘉瑜發文回應，北市府傲慢的心態像極大全聯，北市府網頁出現上海市字樣，不是「子虛烏有」，更不是「有心人士」刻意為之，而是年長市民在掃描市府重陽敬老金QR碼後，出現的網頁，當下擔心遭到詐騙，更疑惑台北市政府網頁為何出現「上海市」區公所，因此向她投訴。

高嘉瑜表示，北市府該做的是說明與研究更完善的設計，避免民眾陷入詐騙恐慌，而不是先指責民眾，更令人不解的是，北市府說會有「上海市區公所」字樣出現為Chrome網站翻譯設定問題，須將偵測文字改為俄文才會呈現此字樣。

高嘉瑜指出，自己也詢問過長輩，是用手機直接掃描QR碼上網看到「上海市區公所」的字樣，並沒有設定成俄文。試問一般市民又怎會知道為何「台北市」會被翻譯成「上海市」？難道這是一般人的常識嗎？北市府在講什麼又有多少民眾聽得懂？民眾有所懷疑跟質疑再正常不過！

高嘉瑜強調，這是台北市長輩真實遇到的問題，難道台北市民遇到問題市政府都不用檢討自己，而是先指責市民？這是什麼傲慢的政府，跟大全聯的心態如出一轍，以後北市府要不要也改成「大市府」！

未料，高嘉瑜臉書仍遭網友洗版，她再度說明，經過許多網友的指正，終於發現問題所在，並非如台北市政府瞎扯的刻意設定成俄文，才會發生這樣的情況。台北市政府的說明，也代表他們根本沒有真正了解問題的所在，也沒有考量到年長者使用手機的經驗以及可能會發生的狀況！

高嘉瑜指出，事實是手機在啟動自動翻譯的時候，可能就會出現台北市被翻譯成上海市，跟是不是設定俄文一點關係都沒有，更不是有心人刻意為之。

高嘉瑜認為，許多民眾或長者可能並不清楚，貿然打開台北市政府網站，卻發現變成上海市，當然會以為是詐騙網站，也會引起誤會。

高嘉瑜建議，台北市政府應該要告知民眾可能的狀況，甚至在網頁設定禁止翻譯或強制中文瀏覽，就可以預防或避免這樣的情況。

高嘉瑜強調，這個問題可能發生在任何台北市民身上，市府應該要提醒市民或盡力避免這樣的情況，而非將發現問題的民眾都當成「有心人士」。

▼高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）