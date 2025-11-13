普發1萬上路防詐騙　內政部發紅布條送傳統市場、美髮院宣導

▲內政部長劉世芳召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

普發現金1萬元5日開放登記後，11日開始陸續發放到民眾填寫的帳戶。根據內政部統計，截至10日止，與普發現金相關的詐騙案件計有7件，最高財損金額達367萬。內政部長劉世芳今（13日）表示，除了透過廣播提醒外，內政部也將製作紅布條給傳統市場、鄉下地區的美容美髮院，提醒民眾不要被詐騙。

根據內政部統計，統計到10日止，普發現金相關的詐騙案計有7件。其中，1件為釣魚郵件（連結假冒普發現金網站盜刷信用卡），被害人損失5萬多；4件為假冒檢警方式聯繫詐騙，財損分別為51萬、84萬、320萬及367萬；2件為騙取金融帳戶（卡片），財損0元。

劉世芳說，普發現金的政策已經上路，內政部與警政同仁還是透過很多不同管道，提醒民眾不要被詐騙。內政部也跟財政部合作，除了警廣、教育廣播電台、台北廣播電台外，也透過警政署系統與全台的小功率電台合作，協助做防詐騙宣導，結合國台客三語言系統，提供給很多偏鄉地區不熟悉作業方式的老弱婦孺參考。

另外，劉世芳還提到，內政部特別製作紅布條，要給市場、鄉下地區美容院或美髮店等使用，藉此多做廣告提醒國人，「錢是你的，不要被詐騙集團騙走了」。