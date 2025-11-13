撞擊畫面曝！北市6車連環撞釀4傷　休旅車遭夾擊「翻滾」側躺

記者張君豪／台北報導

北市松山區八德路四段13日13時40分發生一起6車連環追撞事故，起因疑為駕駛精神不濟，一輛黑色小客車行駛途中追撞前方停等紅燈的車輛，造成前方遭追撞白色休旅車翻覆並波及兩輛停在人行道的機車，現場共有4名汽車駕駛輕傷送醫，幸未釀嚴重傷亡。肇事駕駛陳男（47歲）表示當時相當疲勞可能因此未注意車前狀況，研判為肇事主因。

▲13日下午北市松山區八德路發生車連環追撞的重大交通事故，所幸4人輕傷。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

松山警方說明，肇事黑色轎車沿八德路四段東往西第3車道直行，疑似因駕駛精神不濟未注意前方車況，車頭直接追撞前方停等紅燈的白色休旅車後車尾，撞擊力道猛烈，使得休旅車前衝再推撞前方計程車與另部自小客車。由於肇事車輛持續推擠，導致休旅車翻覆，並波及人行道旁停放兩輛機車。

事故造成肇事車輛車頭全毀，駕駛胸部撞傷、頭暈；白色休旅車左側翻覆，車身多處凹陷，駕駛左手與頭部受傷；前方兩車前後保險桿變形，車尾受損，駕駛頭暈不適身體挫傷。追撞過程造成路旁兩輛機車毀損。

警方獲報後立即趕抵現場封鎖車道、疏導交通，並進行酒測，四名駕駛酒測值皆為0，全案依規定以A2類交通事故蒐證受理。松山警方藉此車禍案例提醒民眾，駕駛人行車前應確保精神狀態良好，避免疲勞駕駛，以防意外發生，確保自身與他人安全。

