115總預算付委卡關遲無2次協商　韓國瑜：我跟卓榮泰都有私下溝通

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算案因復議案卡在朝野協商，尚未交付委員會審查，行政院長卓榮泰昨表示總質詢結束後將找立法院長韓國瑜溝通。對此，韓國瑜今（12日）表示，卓榮泰隨時跟他保持密切聯絡跟溝通，他會依慣例來辦理這次總預算案，「我們都會有私底下的溝通」，然後在國會再告訴所有的黨團。

行政院8月21日提出115年度中央政府總預算案，9月30日排入立法院會報告事項並一讀，交付委員會審查。藍白不滿該案未編入軍人加薪、提高退休警消所得替代率等預算，民眾黨團10月7日提出復議案，總預算案因此尚未付委。韓國瑜10月16日召集朝野黨團協商，但會中朝野無法取得共識，韓考量該案涉及行政、立法兩院互動而宣告暫緩，請各黨團回去溝通，他會再找時間協商。

總預算案從一讀至今已43天卻尚未付委審查，仍遲無韓國瑜將再次召集朝野協商的消息。卓榮泰昨答詢藍委賴士葆時表示，針對總預算案付委，他認為總質詢結束前後，應與韓院長有正式談話。賴士葆追問，總質詢下周結束；卓榮泰則回應，那要看韓國瑜的時間，他會盡快與韓談話。

對此，韓國瑜12日受訪時表示，卓榮泰隨時跟他保持密切聯絡， 直接大家來溝通，過去好幾次如此，所以照這次總預算案，他也會援引這樣的一個例子，依過去的慣例來辦理，「我們都會有私底下的溝通」，然後在國會再告訴所有的黨團，大概模式是這樣。