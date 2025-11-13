標註「白痴客人」惹議　Klook再發聲明道歉：還未連繫上當事人

▲klook客服回信標記「白痴客人」讓網友氣炸，Klook聲明指出，昨日致電該客人但尚未聯繫上「會持續爭取向他親自道歉的機會」。（圖／翻攝自threads）



記者彭懷玉／台北報導

一名網友透過旅遊預訂平台Klook購買行程，卻遇到客服回信註記他是「白痴客人」，此事在網上引起軒然大波。對此，Klook今（13日）再發聲明指出，昨日致電該客人但尚未聯繫上「會持續爭取向他親自道歉的機會」，同時將提供等值新台幣10,000元的Klook酷幣以表示歉意。

該名網友昨晚先在Threads貼出電子郵件截圖，表示他參加「土蒲花火大會一日遊」，因煙火仍在施放，導遊卻告知煙火已結束，要去集合地點搭車，且推薦的觀賞點被一棟房子遮蔽視野，體驗感不佳，故申請50%賠償金額，遂寄信給Klook客服詢問。不過，他發現在客服回覆的信件中最上方有「白痴客人」4個字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該網友在Threads上的分享吸引2.7萬人按讚，但有許多人認為他是為了蹭流量。為證明自己清白，原PO接著貼出7張圖，分別為「體驗滿意度」的理賠申請、為防下雨取消能退款的「加價300元」、導遊告知煙火已結束要回集合點、煙火擋住的照片等截圖證明，且表示「不是為了什麼流量要發這種文，也沒那麼無聊把名稱改成白痴客人，僅單純覺得難過Klook要把我標記為白痴客人」。

對此，Klook僅針對被註記「白痴客人」部分作出回應，聲明表示，經內部調查，此次是客服同事訓練和管理不足所造成的問題，也清楚即使道歉也無法彌補對客人所造成的傷害，「已啓動內部調查並討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工。」

Klook說明，希望與客人親自說明和致歉，昨日致電但尚未聯繫上，「我們會持續爭取向他親自道歉的機會。同時將提供等值新台幣10,000元的Klook酷幣以表示歉意。」同時，會加強內部管理與教育，再次對此次事件造成的不便，致上最誠摯的歉意。也謝謝大家關心。